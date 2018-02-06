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Bakanlar Kurulu Toplantısı sona erdi
Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sona erdi.
İHA | 06.02.2018 - 01:49..
Haberler
Politika
Çankaya Köşkü'ndeki toplantı 8 buçuk saat sürdü.
AYRINTILAR GELECEK..
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