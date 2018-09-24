Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.
BÜYÜK ATATÜRK'TEN KÜÇÜK ÖYKÜLER
Mustafa Kemal Atatürk’ü Çanakkale’de, Amasya’da, Erzurum’da, Sivas’ta, Ankara’da, Sakarya’da, Büyük Taarruz’da, Cumhuriyet’i kurarken, devrimleri yürütürken gündelik hayatı içinde, incelikleri ve insani yönleriyle tanımak isteyenler için eşsiz bir okuma fırsatı.
Büyük Atatürk'ten Küçük Öyküler
Süleyman Bulut
Can Yay.
S.: 624
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SIZI
Gitme kal, diyemem
Git…
Bu baş bunu da atlatır
Ama…
Yürek için söz veremem!
Sızı
Canan Tan
Doğan Kitap
S.: 168
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HER ŞEYİ YANLIŞ ANLAYAN KEDİ
Behiç Ak, çocukların zengin içdünyalarını, yaşam sınırlarını genişletme isteklerini ve meraklı hallerini yansıttığı çocuk romanlarına bir yenisini ekledi.
Her Şeyi Yanlış Anlayan Kedi
Behiç Ak
Günışığı Kitaplığı
S.: 196
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ATEŞİN ŞARKISI
“Artık ondan korkuyorum.” Kendinizle barışacaksınız. Üç yaşındaki kızının saldırısına uğradığında Julia’nın hissettiği tam da budur. Genç kadın, dünyalar tatlısı kızı Lily’ye ne olduğunu anlayamaz, ama onu bu hale neyin getirdiğini biliyordur. Ya da bildiğini sanıyordur...
Ateşin Şarkısı
Tess Gerritsen
Çev.: Cumhur Mısırlıoğlu
Martı Yay.
S.: 304
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HİÇ KİMSE SIRADAN DEĞİLDİR
Dilde sadeliği kullanma yeteneğini başarılı bir şekilde ortaya koyan Markus Zusak, Hiç Kimse Sıradan Değildir adlı eğlenceli olduğu kadar düşündüren romanıyla, herkesin yapabileceklerinin ötesine geçebileceğini en sıradan insanlar üzerinden göstererek zekâsını gözler önüne seriyor.
Hiç Kimse Sıradan Değildir
Markus Zusak
Çev.: Selim Yeniçeri
Martı Yay.
S.: 464
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BİR SAFIN NOTLARI
15 Kasım 1920 tarihinde Sivastopol’ün Kızıl Ordu’nun yönetimine geçmesinden birkaç gün önce Kırım’dan kalkan son gemilerle İstanbul’a doğru yola çıkan Averçenko, İstanbul’dan Prag’a süren yolculuğunu özgün alaycı bir üslupla aktararak, yaşamının bir yılını geçirdiği İstanbul’a dair izlenimlerini Bir Safın Notları’nda kaleme almıştır.
Bir Safın Notları
Arkadi Averçenko
Çev.: Leyla Çiğdem Dalkılıç
Doruk Yay.
S.: 256
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RÜYA AVCISI
Rüyalar bizim içimizdeki kader yazgılarının birinden diğerine atlama tahtalarıdır. Sen rüyandaki sırrı bulursan ve gerekli adımı atarsan senin içindeki en ideal kaderine ulaşırsın...
Size Bir Sır Vereceğim - 2 / Rüya Avcısı
Mustafa Kaya
Fenomen Kitaplar
S.: 184
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AMATKA
Dille şekillenen bir dünyada geçen, Margaret Atwood ve Ursula K. Le Guin geleneğinde bir çıkış romanı.
Amatka
Karin Tidbeck
Çev.: Göksu Göçhan
İthaki Yay.
S.: 232
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AURELIA
Nerval rüyaları bildiğimiz dünyayla gerçeküstü dünya arasındaki iletişimi sağlayan bir vasıta olarak görür. Yazıları onun mantık ve tutarlılıkla kuvvetli bağını sarsan hayaller ve fantezilerle doludur. Bunun en önemli örneklerinden biri olan ve en önemli eseri kabul edilen Aurélia’da düşle gerçeklik, delilikle yaratıcılık arasındaki belirsiz, gizemli çizgiyi, kendi ruhsal deneyim ve arayışlarından yola çıkarak inceliyor.
Aurelia
Gerard de Nerval
Çev.: Seçil Kıvrak
Kolektif Kitap
S.: 120
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İSKANDİNAV MİTOLOJİSİ
Neil Gaiman, eserlerinde fantastik diyarlar yaratırken kadim mitolojilerden her zaman ilham alan bir yazar olmuştur. Şimdi ise dikkatini bu diyarların kaynağına yöneltiyor ve destansı kuzey masallarını kendine has üslubuyla anlatıyor.
İskandinav Mitolojisi
Neil Gaiman
Çev.: Alican Saygı Ortanca
İthaki Yay.
S.: 312
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Damla Karakuş
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