Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

BÜYÜK ATATÜRK'TEN KÜÇÜK ÖYKÜLER

Mustafa Kemal Atatürk’ü Çanakkale’de, Amasya’da, Erzurum’da, Sivas’ta, Ankara’da, Sakarya’da, Büyük Taarruz’da, Cumhuriyet’i kurarken, devrimleri yürütürken gündelik hayatı içinde, incelikleri ve insani yönleriyle tanımak isteyenler için eşsiz bir okuma fırsatı.

Büyük Atatürk'ten Küçük Öyküler

Süleyman Bulut

Can Yay.

S.: 624

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SIZI

Gitme kal, diyemem

Git…

Bu baş bunu da atlatır

Ama…

Yürek için söz veremem!

Sızı

Canan Tan

Doğan Kitap

S.: 168

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HER ŞEYİ YANLIŞ ANLAYAN KEDİ

Behiç Ak, çocukların zengin içdünyalarını, yaşam sınırlarını genişletme isteklerini ve meraklı hallerini yansıttığı çocuk romanlarına bir yenisini ekledi.



Her Şeyi Yanlış Anlayan Kedi

Behiç Ak

Günışığı Kitaplığı

S.: 196

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ATEŞİN ŞARKISI

“Artık ondan korkuyorum.” Kendinizle barışacaksınız. Üç yaşındaki kızının saldırısına uğradığında Julia’nın hissettiği tam da budur. Genç kadın, dünyalar tatlısı kızı Lily’ye ne olduğunu anlayamaz, ama onu bu hale neyin getirdiğini biliyordur. Ya da bildiğini sanıyordur...

Ateşin Şarkısı

Tess Gerritsen

Çev.: Cumhur Mısırlıoğlu

Martı Yay.

S.: 304

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HİÇ KİMSE SIRADAN DEĞİLDİR

Dilde sadeliği kullanma yeteneğini başarılı bir şekilde ortaya koyan Markus Zusak, Hiç Kimse Sıradan Değildir adlı eğlenceli olduğu kadar düşündüren romanıyla, herkesin yapabileceklerinin ötesine geçebileceğini en sıradan insanlar üzerinden göstererek zekâsını gözler önüne seriyor.

Hiç Kimse Sıradan Değildir

Markus Zusak

Çev.: Selim Yeniçeri

Martı Yay.

S.: 464

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BİR SAFIN NOTLARI

15 Kasım 1920 tarihinde Sivastopol’ün Kızıl Ordu’nun yönetimine geçmesinden birkaç gün önce Kırım’dan kalkan son gemilerle İstanbul’a doğru yola çıkan Averçenko, İstanbul’dan Prag’a süren yolculuğunu özgün alaycı bir üslupla aktararak, yaşamının bir yılını geçirdiği İstanbul’a dair izlenimlerini Bir Safın Notları’nda kaleme almıştır.

Bir Safın Notları

Arkadi Averçenko

Çev.: Leyla Çiğdem Dalkılıç

Doruk Yay.

S.: 256

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RÜYA AVCISI

Rüyalar bizim içimizdeki kader yazgılarının birinden diğerine atlama tahtalarıdır. Sen rüyandaki sırrı bulursan ve gerekli adımı atarsan senin içindeki en ideal kaderine ulaşırsın...

Size Bir Sır Vereceğim - 2 / Rüya Avcısı

Mustafa Kaya

Fenomen Kitaplar

S.: 184

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AMATKA

Dille şekillenen bir dünyada geçen, Margaret Atwood ve Ursula K. Le Guin geleneğinde bir çıkış romanı.

Amatka

Karin Tidbeck

Çev.: Göksu Göçhan

İthaki Yay.

S.: 232

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AURELIA

Nerval rüyaları bildiğimiz dünyayla gerçeküstü dünya arasındaki iletişimi sağlayan bir vasıta olarak görür. Yazıları onun mantık ve tutarlılıkla kuvvetli bağını sarsan hayaller ve fantezilerle doludur. Bunun en önemli örneklerinden biri olan ve en önemli eseri kabul edilen Aurélia’da düşle gerçeklik, delilikle yaratıcılık arasındaki belirsiz, gizemli çizgiyi, kendi ruhsal deneyim ve arayışlarından yola çıkarak inceliyor.

Aurelia

Gerard de Nerval

Çev.: Seçil Kıvrak

Kolektif Kitap

S.: 120

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İSKANDİNAV MİTOLOJİSİ

Neil Gaiman, eserlerinde fantastik diyarlar yaratırken kadim mitolojilerden her zaman ilham alan bir yazar olmuştur. Şimdi ise dikkatini bu diyarların kaynağına yöneltiyor ve destansı kuzey masallarını kendine has üslubuyla anlatıyor.

İskandinav Mitolojisi

Neil Gaiman

Çev.: Alican Saygı Ortanca

İthaki Yay.

S.: 312

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Damla Karakuş

[email protected]

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