Kitap raflarında yerini alanlar

Yeni kitaplarlar dopdolu bir liste hazırladık. Hafta sonu okuyacağım diye düşünüyorsanız sunacağımız okuma listesine göz atmanız yeterli. Her geçen gün romandan şiire, denemeden incelemeye, araştırmadan, öyküye kadar yeni ve farklı kitaplar raflarda yerini alıyor.

Kitap Ayracı sayfası her hafta olduğu gibi, bu hafta da siz değerli kitapseverler için okuma listesi oluşturdu.

Hafta sonu keyifle okuyabileceğiniz kitaplardan sizin için seçtiklerimiz...

ADAM JOHNSON - GEORGE ORWELL ARKADAŞIMDI

Pulitzel Ödülü Adam Johnson imzasıyla yayımlanan ve ilk kez Türkçeye çevrilen kitapta bir demek öykü sunuyor.

Yazar: Adam Johnson

Yayınevi: Yüz Kitap

Çeviren: Deniz Keskin

Türü: Öykü

Syf: 260

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D&R

SHERLOCK HOLMES- İSTANBUL'A GELMEYEN MEKTUP

Gökha Tosun, Arthur Conan Doyle'un yarattığı Sherlock Holmes karakterine kendi pencerisinden bir bakış atıyor.

Yazar: Gökhan Tosun

Yayınevi: Mylos Kitap

Türü: Roman

Dili: Türkçe

Syf: 158

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D&R

SARAH MOSS - SULAR ÇEKİLİRKEN

Çağdaş yaşama dair bu son derece yürekli romanda Sarah Moss, anne babaların çocuk sevgisini, insanı âdeta felç eden korkularını, hastalığı ve iyileşmeyi keşfe çıkıyor.

Yazar: Sarah Moss

Yayınevi: Kafka Kitap

Çeviren: Seda Çıngay Mellor

Türü: Roman

Syf: 376

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İdefix

SULTAN SU ESEN - RÜYA GÜNLÜĞÜ

Sultan Su Esen'den nefis öyküler...

Yazar: Sultan Su Esen

Yayınevi: Kanguru Yayınları

Türü: Öykü

Dili: Türkçe

Syf: 182

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İdefix

BAHA TAHİR - BİLMEZDİM TAVUS KUŞLARININ UÇABİLDİĞİNİ

Baha Tahir, 1972’de başladığı öykü yolculuğuna beş kitap sıkıştırır. Elinizdeki seçki, yazarın bu beş öykü koleksiyonundan seçilmiş öyküleri barındırmakla birlikte, dönemin Arap öykü geleneği üzerine de bir ışık tutar.

Yazar: Baha Tahir

Yayınevi: Kırmızı Yayınları

Türü: Öykü

Dili: Türkçe

Syf: 182

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D&R

IAN TATERSALL - GEZEGENİN EFENDİLERİ

Dünyamızı sarsıp onu sonsuza kadar değiştirecek olan nihai sonuç hızla gün yüzüne çıkıyor.

Yazar: Ian Tattersall

Yayınevi: Redingot Yayınları

Çeviren: Gökçe Metin

Türü: İncelem, araştırma

Syf: 300

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D&R

MICHAEL FINKEL - ORMANDAKİ YABANCI

Elinizdeki kitapta hikâyesi anlatılan Christopher Knight, bu hayali tam anlamıyla sıra dışı şekilde gerçekleştirenlerden.

Yazar: Michael Finkel

Yayınevi: Heretik Yayıncılık

Çeviren: Devrim Kılıçer

Türü: Roman

Syf: 232

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İdefix

JAMES JOYCE - NORA'YA MEKTUPLAR

İrlandalı yazar James Joyce'den özel mektuplar...

Yazar: James Joyce

Yayınevi: Alakarga Yayınları

Çeviren: Nilüfer İlkaya

Türü: Mektup

Syf: 115

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D&R

A. EMRE CENGİZ - AKIŞKAN DENEY

Dergilerde yayınladığı deney ağırlıklı şiirleriyle tanınan genç şair A. Emre Cengiz’in ilk kitabı olma özelliğini taşıyan ‘akışkan deney’ bir yandan varolma mücadelesi verirken öte yandan da uygarlığın blöfünü görmeyi teklif eden bir kitap...

Yazar: A. Emre Cengiz

Yayınevi: Heterotopya Yayınları

Türü: Şiir

Dili: Türkçe

Syf: 72

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İdefix

CHARLIE JANE ANDRES- GÖKTEKİ BÜTÜN KUŞLAR

Muhteşem bir roman. Büyü ve teknolojinin, neşe ve hüznün, romantizm ve bilgeliğin olağanüstü bir sentezi. Kesinlikle okunmalı.

Yazar: Charlie Jane Andres

Yayınevi: İthaki Yayınları

Çeviren: M. Boran Evren

Türü: Roman

Syf: 384

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D&R

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]