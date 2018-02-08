Kitap raflarında yerini alanlar

Yeni kitaplarlar dopdolu bir liste hazırladık. Hafta sonu okuyacağım diye düşünüyorsanız sunacağımız okuma listesine göz atmanız yeterli. Her geçen gün romandan şiire, denemeden incelemeye, araştırmadan, öyküye kadar yeni ve farklı kitaplar raflarda yerini alıyor.
Kitap Ayracı sayfası her hafta olduğu gibi, bu hafta da siz değerli kitapseverler için okuma listesi oluşturdu.
Hafta sonu keyifle okuyabileceğiniz kitaplardan sizin için seçtiklerimiz...
ADAM JOHNSON - GEORGE ORWELL ARKADAŞIMDI
Pulitzel Ödülü Adam Johnson imzasıyla yayımlanan ve ilk kez Türkçeye çevrilen kitapta bir demek öykü sunuyor.
Yazar: Adam Johnson
Yayınevi: Yüz Kitap
Çeviren: Deniz Keskin
Türü: Öykü
Syf: 260
Kitabı satın almak için linki tıklayın:
SHERLOCK HOLMES- İSTANBUL'A GELMEYEN MEKTUP
Gökha Tosun, Arthur Conan Doyle'un yarattığı Sherlock Holmes karakterine kendi pencerisinden bir bakış atıyor.
Yazar: Gökhan Tosun
Yayınevi: Mylos Kitap
Türü: Roman
Dili: Türkçe
Syf: 158
Kitabı satın almak için linki tıklayın:
SARAH MOSS - SULAR ÇEKİLİRKEN
Çağdaş yaşama dair bu son derece yürekli romanda Sarah Moss, anne babaların çocuk sevgisini, insanı âdeta felç eden korkularını, hastalığı ve iyileşmeyi keşfe çıkıyor.
Yazar: Sarah Moss
Yayınevi: Kafka Kitap
Çeviren: Seda Çıngay Mellor
Türü: Roman
Syf: 376
Kitabı satın almak için linki tıklayın:
SULTAN SU ESEN - RÜYA GÜNLÜĞÜ
Sultan Su Esen'den nefis öyküler...
Yazar: Sultan Su Esen
Yayınevi: Kanguru Yayınları
Türü: Öykü
Dili: Türkçe
Syf: 182
Kitabı satın almak için linki tıklayın:
BAHA TAHİR - BİLMEZDİM TAVUS KUŞLARININ UÇABİLDİĞİNİ
Baha Tahir, 1972’de başladığı öykü yolculuğuna beş kitap sıkıştırır. Elinizdeki seçki, yazarın bu beş öykü koleksiyonundan seçilmiş öyküleri barındırmakla birlikte, dönemin Arap öykü geleneği üzerine de bir ışık tutar.
Yazar: Baha Tahir
Yayınevi: Kırmızı Yayınları
Türü: Öykü
Dili: Türkçe
Syf: 182
Kitabı satın almak için linki tıklayın:
IAN TATERSALL - GEZEGENİN EFENDİLERİ
Dünyamızı sarsıp onu sonsuza kadar değiştirecek olan nihai sonuç hızla gün yüzüne çıkıyor.
Yazar: Ian Tattersall
Yayınevi: Redingot Yayınları
Çeviren: Gökçe Metin
Türü: İncelem, araştırma
Syf: 300
Kitabı satın almak için linki tıklayın:
MICHAEL FINKEL - ORMANDAKİ YABANCI
Elinizdeki kitapta hikâyesi anlatılan Christopher Knight, bu hayali tam anlamıyla sıra dışı şekilde gerçekleştirenlerden.
Yazar: Michael Finkel
Yayınevi: Heretik Yayıncılık
Çeviren: Devrim Kılıçer
Türü: Roman
Syf: 232
Kitabı satın almak için linki tıklayın:
JAMES JOYCE - NORA'YA MEKTUPLAR
İrlandalı yazar James Joyce'den özel mektuplar...
Yazar: James Joyce
Yayınevi: Alakarga Yayınları
Çeviren: Nilüfer İlkaya
Türü: Mektup
Syf: 115
Kitabı satın almak için linki tıklayın:
A. EMRE CENGİZ - AKIŞKAN DENEY
Dergilerde yayınladığı deney ağırlıklı şiirleriyle tanınan genç şair A. Emre Cengiz’in ilk kitabı olma özelliğini taşıyan ‘akışkan deney’ bir yandan varolma mücadelesi verirken öte yandan da uygarlığın blöfünü görmeyi teklif eden bir kitap...
Yazar: A. Emre Cengiz
Yayınevi: Heterotopya Yayınları
Türü: Şiir
Dili: Türkçe
Syf: 72
Kitabı satın almak için linki tıklayın:
CHARLIE JANE ANDRES- GÖKTEKİ BÜTÜN KUŞLAR
Muhteşem bir roman. Büyü ve teknolojinin, neşe ve hüznün, romantizm ve bilgeliğin olağanüstü bir sentezi. Kesinlikle okunmalı.
Yazar: Charlie Jane Andres
Yayınevi: İthaki Yayınları
Çeviren: M. Boran Evren
Türü: Roman
Syf: 384
Kitabı satın almak için linki tıklayın:
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim: [email protected]