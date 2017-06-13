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Kadiju bebek Türkiye’ye geldi

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı, THY uçağında doğan Kadiju bebek ile teyzesini makamında ağırladı.

13.06.2017 - 19:40
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Kadiju bebek Türkiye’ye geldi

Yeşilköy'deki THY Genel Müdürlük Binası'nda gerçekleşen buluşmada, doğumdan sonra Fransa'ya gitmek zorunda kalan anne Fransız vatandaşı Gineli Diaby Nafi ile Kadiju bebeğin kavuşturulması için gerekli çalışmaların yapıldığı müjdesi verildi.

ANNESİNE ULAŞTIRMAK İÇİN GİNE'DEN İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Bebeği kucağına alarak seven ve yakın ilgi gösteren Aycı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, THY'nin Konakri uçağında dünyaya gelen bebeği teyzesiyle birlikte bayram öncesinde Fransa'da bulunan annesine ulaştırmak üzere bugün Gine'den İstanbul'a getirdiklerini söyledi.

Kadiju bebek Türkiye’ye geldi

THY'DEN BAYRAM HEDİYESİ

Bebekle teyzesinin bu gece İstanbul'da misafir edileceğini ifade eden Aycı, "Kadiju ile teyzesi, yarın uçağımızla annesinin yanına Lyon'a gidecekler. Böylelikle bayram hediyesi olarak aileyi kavuşturmuş olacağız. Teyzesinin nezaretinde onunla beraber Kadiju'yu annesine götürüyoruz." diye konuştu.

AYCI: BEBEĞİN THY UÇAKLARINDA PİLOT OLMASINI İSTİYORUZ

Aycı, Fransa'da bulunan annesiyle buluşmanın ardından, THY'nin Kadiju bebek için yaptığı teklifi ileteceklerini bildirdi.

"Annesi ile aileyi İstanbul'a getirip Türkiye'de kalmalarını, Kadiju bebeğin Türkiye'de eğitimini bizim desteğimizle yapmalarını sağladıktan sonra ileride de inşallah havacı olur. THY'de çalışabilsin diye ona bu konudaki her türlü desteği sunacağız." diyen Aycı, bebeğin bir gün uçaklarındaki pilotlardan biri olmasını istediklerini dile getirdi.

Kadiju bebek Türkiye’ye geldi

"KADİJU BEBEK MİLLİ BEBEĞİMİZ"

Aycı, uçakta doğduktan sonra Kadiju'nun artık kendilerinin bebeği sayılması gerektiğinin altını çizerek, "Milli bebeğimizi, bayram öncesinde annesiyle kavuşturup önce bir güzelliğe imza atalım istiyoruz. Sonrasında da inşallah ailesinin kararına göre devamlı takip edeceğiz." dedi.

Kadiju bebek Türkiye’ye geldi

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