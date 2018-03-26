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Yapı Kredi Kültür Sanat’ta etkinlikler devam ediyor

apı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık(YKKSY)’ın bu haftaki etkinlik programı yine dopdolu.

Haber Merkezi | 26.03.2018 - 12:29..
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Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın konuk olduğu, 27 Mart Salı günü yapılacak olan etkinliğin ilki "Beşeriyetin Hafızası Kütüphaneler". 28 Mart Çarşamba günü yapılacak olan ikinci etkinlikte ise “Araştırma Kütüphaneleri” mercek altına alınıyor.

SANAT TARİHİ KONUŞMALARI

26 Mart Pazartesi günü 18:30’da Loca’da yapılacak olan “Sanat Tarihi Konuşmaları” dizisinde bu hafta "Modernist Figürasyon" konuşuluyor. Prof. Kemal İskender bu konuşmasında Amerikan figüratif resminde sosyalist/ toplumcu, isyankâr ama bir o kadar sıradışı ifadelere yönelmiş olan Ben Shahn, Leon Golub ve Eric Fischl’ın sanatına odaklanıyor.

Yapı Kredi Kültür Sanat’ta etkinlikler devam ediyor

KÜLTÜREL DEĞİŞİM VE KÜTÜPHANELER

Türkiye’de 1964 yılından beri kutlanan Kütüphane Haftası'nın (26 Mart - 1 Nisan) bu yılki  teması "Kültürel Değişim ve Kütüphaneler"...  Hafta dolayısıyla Yapı Kredi Araştırma Kütüphanesi’nin düzenlediği etkinliklerin ilkinde Türkiye’nin en önemli tarihçilerinden, Prof. Dr. İlber Ortaylı bir söyleşi geçekleştirecek.

Yapı Kredi Kültür Sanat’ta etkinlikler devam ediyor

Kütüphaneleri “beşeriyetin hafızası” olarak tanımlayan Ortaylı, 27 Mart 2018 Salı günü 18:30’da Loca’da düzenlenen etkinlikte kendi kütüphane deneyimlerini dinleyicilerle paylaşacak, tarihten bugüne kütüphanelerin işlev ve işleyiş biçimi bakımından geçirdiği dönüşümleri anlatacak.

Yapı Kredi Araştırma Kütüphanesi tarafından düzenlenen söyleşilerin ikincisinde, bu yılın teması olan "Kültürel Değişim ve Kütüphaneler”" bağlamında araştırma kütüphaneleri ele alınacak.

Yapı Kredi Kültür Sanat’ta etkinlikler devam ediyor

KÜLTÜRÜN PUSULASI

28 Mart Çarşamba günü 18:30’da Loca’da gerçekleştirilecek olan "Kültürün Pusulası: Araştırma Kütüphaneleri" başlıklı söyleşide akademisyen Tûba Çavdar Karatepe, araştırmacı Sabri M. Koz ve editör/yazar Murat Yalçın farklı kesimlerden kullanıcıların araştırma kütüphanelerinden beklentileri ve sorunları gibi konular konuşacak.

Yapı Kredi Kültür Sanat’ta etkinlikler devam ediyor

“Hatırlamalar” dizisinin 30 Mart Cuma günü 18:30’da gerçekleştirilecek beşinci konuşması, ülkemizin kültürel birikiminde tartışılmaz bir öneme sahip olan İstanbul Kültür Sanat Vakfı’na (İKSV ) odaklanıyor.

Etkinliğin konukları İKSV’nin eski genel müdürü, Arter Kurucu Direktörü, Vehbi Koç Vakfı (VKV) Kültür Sanat Danışmanı Melih Fereli ve İKSV’nin bugünkü Genel Müdürü Görgün Taner.

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