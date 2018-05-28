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Mahya nedir

Ramazan gecelerinde, camilerde iki minare arasına gerilen ipler üzerine kandil veya elektrik ampulleriyle yazılan yazı veya yapılan resme mahya denir.

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Eski bir gelenek olan mahya, Ramazan'ın sembollerindendir. Her ne kadar günümüzde mahya yapımı ve kullanımında azalma yaşansa da, özellikle yurdumuzun sembol camilerinde bu kültür halen sürdürülmektedir.

Mahya nedir

MAHYANIN TARİHÇESİ

Temelleri Osmanlı devrine dayanan mahya, ilk olarak 17'inci yüzyılda kullanılmış, Sultan I. Ahmed tarafından, kendi adını taşıyan Sultan Ahmed Camii'ne asılmıştır. O zaman yağ kandilleri ile ışıklandırılarak yakılan mahya, günümüze kadar bir Ramazan geleneği olarak gelmiştir.

Mahya nedir

GÜNÜMÜZDE MAHYA

Her ne kadar günümüzde yapımı ve yakımı azalsa da sınırlı sayıda kalan ustalar ve belli başlı camiler tarafından hayatta tutulmaya çalışılan mahyalar ve mahyacılık elektrikli ampuller ile yaşatılıyor.

Mahya nedir

Teknolojinin ilerleyişi ile mahyacılık da oldukça gelişti. Her ne kadar ışıklı mesaj mantığı ile çalışan mahyalar varlığını azalar sürdürse de teknolojik gelişimini de devam ettiriyor. Öyle ki ilk yıllarında kandiller ile yakılan mahyalar, artık led paneller ile çalışıyor.

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