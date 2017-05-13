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İstanbul'a 3 yeni baraj inşa edilecek

2017'de İstanbul'da 2’si Anadolu yakasında olmak üzere 3 yeni baraj yapımına başlanacak.

13.05.2017 - 13:42
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  2. Projeler

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kocaeli'de hızla devam eden Melen Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin yanı sıra İstanbul'da da yeni barajların yapılacağını müjdeledi.

İstanbul'a 3 yeni baraj inşa edilecek

1 BUÇUK YILLIK SU İHTİYACI KARŞILANACAK

Eroğlu, Melen Barajı'nın önümüzdeki günlerde temelinin atılacağını da sözlerine ekledi. Melen Barajı'nın tamamlanmasıyla İstanbul'un 1 buçuk yıllık su ihtiyacın karşılanacak.

3 BARAJ İNŞA EDİLECEK

Bakan, bunun yanı sıra İsaköy, Sungurlu ve Osmangazi Barajları'nın da yapılacağını bunun için de çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

İstanbul'a 3 yeni baraj inşa edilecek

İSTANBUL'DA YÜZDE 35 DOLULUK ORANI VAR

İstanbul'da bulunan barajlarda hali hazırda %35 seviyesinde doluluk oranı bulunuyor. Melen, Yeşilçay ve Istranca Barajları'ndan ise her gün İstanbul'a su alınıyor.

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