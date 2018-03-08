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48 milletvekili Kılıçdaroğlu'na geri adım attırdı

48 milletvekilinin ortak açıklamasıyla köşeye sıkışan Kemal Kılıçdaroğlu, tüzük kurultayında yapacağı düzenlemeleri revize ettirdi.

AA | 08.03.2018 - 07:12..
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48 milletvekili Kılıçdaroğlu'na geri adım attırdı

kemal

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, 9-10 Mart'ta gerçekleştirilecek 19. Olağanüstü Kurultay'da görüşülecek tüzük taslağı ele alındı.

MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında TBMM'deki CHP Grup Yönetim Kurulu toplantı salonunda yapıldı.

Sonrasında açıklama yapılmayan toplantıda, cuma ve cumartesi günleri gerçekleştirilecek olağanüstü kurultayda görüşülecek tüzük taslağı yeniden gözden geçirildi.

KAZAN KALDIRAN 48 MİLLETVEKİLİ

Örgütten gelen talepler doğrultusunda geçen günlerde hazırlanan tüzük taslağı, milletvekili adaylarının belirlenmesinde "ön seçim" uygulamasının daraltılmasını öngördüğü için eleştirilmişti.

CHP'de 48 milletvekili mevcut tüzükte yüzde 85 oranında yer alan önseçimin korunması yönünde bildiri yayınlamıştı.

TÜZÜK TASLAĞI YENİLENDİ

Gelen tepkiler sonrası tüzük taslağının daha önce oluşturulan komisyon tarafından yeniden revize edildiği ve milletvekillerinin önerilerinin dikkate alındığı öğrenildi.

MYK'da gözden geçirilen taslak, yarın da örgüt temsilcileri ve komisyon üyeleri tarafından ele alınacak. Cuma gününe kadar son halini alacak taslak, kurultayda delegenin oyuna sunulacak.

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