48 yıldır okuduğu gazeteleri saklıyor

Muş'un Varto ilçesinde yaşayan, günde 6-7 gazete okuyan Nazım Uzunboylu, en önemli uğraşının gazete okumak ve arşivlemek olduğunu söyledi.

Evli 4 çocuk babası Uzunboylu, 1966 Varto depremi nedeni ile ortaokulu Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde okuduğunu belirttti.

HİÇ ARA VERMEDEN BİRİKTİRDİM

Bu süreçte Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) eski Rektörü Prof. Dr. Kemal Kurdaş'ın izniyle üniversitede yatıp kalktığını kaydeden Uzunboylu, şunları anlattı: "Deniz Gezmiş, Mahir Çayan'ların tam çalkantılı dönemlerinde ODTÜ'de kaldım. O zaman gazete, dergi okuma alışkanlığı kazandım. 1969 yılından itibaren hiç ara vermeden günlük gazeteleri biriktirmeye başladım. Gazete arşivimden trafik kazasında yaşamını yitirenlerin yakınları, avukatlar, öğretmenler, bilim adamları, öğrenciler dileyen herkes yararlanabiliyor.

GAZETELERE GÖZÜM GİBİ BAKIYORUM

Gazetelere gözüm gibi bakıyorum. Onların yıpranmaması için odayı havalandırıp gazete ve dergilerin tozunu eşim Gülbahar ile birlikte alıyorum. Gazeteleri muhafaza etmek için çelik bir baraka düşünüyorum. Onları barakanın içinde tarihlerine göre düzenlemek istiyorum. Ben ölürsem çocuklarımın bu geleneği sürdürmesini istiyorum."





















