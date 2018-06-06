haftanın önerileri

İşte çocuktan yetişkine herkes için KitapAyracı'nın bu haftaya özel önerdikleri...

6.27 TRENİ

Edebiyat alanındaki ilk başarılarını, yazdığı öykülerle, kazandığı prestijli ödüllerle yaşayan Fransız yazar Didierlaurent, bu ilk romanıyla, başta ülkesinde olmak üzere dünya çapında adından sıkça söz ettirdi. Yayımlandığı yıl bir edebiyat fenomeni olarak kabul edilen roman, kısa sürede 29 dile çevrildi.

6.27 Treni

Jean Paul Didierlaurent

Çev.: Aysel Bora

Can Yay.

S.: 136

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ÖLÜMSÜZ AİLE

Issız bir ormanın ortasında, suyundan içene ölümsüzlük vaat eden bir pınar... Bu pınarın suyundan içerek ölümsüzlüğe kavuşan, ama nedense ölümsüz olmaktan pek hoşnut olmayan bir aile...

Ölümsüz Aile

Natalie Babbitt

Çev.: Bülent O. Doğan

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 108

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BİR KEDİ, BİR ADAM, BİR ÖLÜM

Zülfü Livaneli'nin usta kaleminden, sürgün yaşamı ve öldürmek-bağışlamak ikilemi üzerine, okurları ve eleştirmenleri değişik kurgusu ve beklenmedik final(ler)iyle de etkileyen, kusursuz bir roman.

Bir Kedi, Bir Adam, Bir Ölüm

Zülfü Livaneli

Doğan Kitap

S.: 212

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MECBURİYET

Savaş karşıtı görüşleriyle tanınan Zweig I. Dünya Savaşı boyunca bu görüşlerini yaymayı kendine misyon edinmişti. Avrupalı ve “dünya vatandaşı” kimliğine büyük değer veren yazar, yapıtlarında savaşın yıkıma uğrattığı “eski dünya”nın değerlerinin kayboluşunu büyük ölçüde dert edinmiştir...

Mecburiyet

Stefan Zweig

Çev.: Gülperi Sert

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 56

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BİN MUHTEŞEM GÜNEŞ

Khaled Hosseini, hasreti, dostluğu, aşkı ve insanlığı en iyi anlatan yazarlardan. Başarıyla kurduğu olay örgüsüyle, çıkmaz yolların nasıl düzlüklere açılabileceğini gösteren yaratıcı bir kalem. Bin Muhteşem Güneş, kelimenin tam anlamıyla “beklenen” bir roman…

Bin Muhteşem Güneş

Khaled Hosseini

Çev.: Püren Özgören

Everest Yay.

S.: 430

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SON KARA KEDİ

Bu öykü; acımasız bir kovalamaca, umutsuz bir aşk ve haince bir ihanetin öyküsüdür. Bu öykü; batıl inançlara, önyargılara,

ayrımcılığa direnmenin, yani son kara kedinin öyküsüdür!

Son Kara Kedi

Evgene Trivizas

Çev.: Ari Çokona

Altın Kitaplar

S.: 288

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ZAMAN MAKİNESİ

Wells'in ilk olarak okul gazetesinde yayınladığı bir öyküden hareketle kaleme aldığı kısa romanı Zaman Makinesi, 1895'ten beri bilimkurgunun önde gelen eserlerinden biri oldu. Hem geleceği hayal etmek hem de biliminsanının karakterini göstermek adına derin saptamalarda bulunan, politik göndermelerle yüklü bu distopya, hâlâ gerçekleştiremediğimiz bir fantezinin peşinden yıllardır sürüklüyor bizi...

Zaman Makinesi

H. G. Wells

Çev.: Volkan Gürses

İthaki Yay.

S.: 128

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BİR KURBAĞA GİBİ SAKİN VE DİKKATLİ

Günümüzde çocuklar çok hareketli ve gerginler, üstelik dikkatleri de dağınık... Peki rahatlamaları için onlara nasıl yardım edebiliriz? Konsantre olmayı onlara nasıl öğretebiliriz? Miniklerin ihtiyaçlarını mükemmel bir biçimde karşılayan ve onlara anında fayda sağlayan meditasyon bunun için basit ve etkili bir araç olacak!

Bir Kurbağa Gibi Sakin ve Dikkatli

Eline Snel

Çev.: Duygu Dalgakıran

Pegasus Yay.

S.: 160

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BABAM CEMİL MERİÇ

Bu kitapta, düşünen ve yazan Cemil Meriç'den çok yaşayan Cemil Meriç var karşınızda. Bazen samimi bir dost, bazen asabi bir hoca. Bazen müşfik bir baba bazen münzevi bir aydın...

Babam Cemil Meriç

Ümit Meriç

İnsan Yay.

S.: 420

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Damla Karakuş

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