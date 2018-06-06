haftanın önerileri

İşte çocuktan yetişkine herkes için KitapAyracı'nın bu haftaya özel önerdikleri...
6.27 TRENİ
Edebiyat alanındaki ilk başarılarını, yazdığı öykülerle, kazandığı prestijli ödüllerle yaşayan Fransız yazar Didierlaurent, bu ilk romanıyla, başta ülkesinde olmak üzere dünya çapında adından sıkça söz ettirdi. Yayımlandığı yıl bir edebiyat fenomeni olarak kabul edilen roman, kısa sürede 29 dile çevrildi.
6.27 Treni
Jean Paul Didierlaurent
Çev.: Aysel Bora
Can Yay.
S.: 136
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ÖLÜMSÜZ AİLE
Issız bir ormanın ortasında, suyundan içene ölümsüzlük vaat eden bir pınar... Bu pınarın suyundan içerek ölümsüzlüğe kavuşan, ama nedense ölümsüz olmaktan pek hoşnut olmayan bir aile...
Ölümsüz Aile
Natalie Babbitt
Çev.: Bülent O. Doğan
İş Bankası Kültür Yay.
S.: 108
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BİR KEDİ, BİR ADAM, BİR ÖLÜM
Zülfü Livaneli'nin usta kaleminden, sürgün yaşamı ve öldürmek-bağışlamak ikilemi üzerine, okurları ve eleştirmenleri değişik kurgusu ve beklenmedik final(ler)iyle de etkileyen, kusursuz bir roman.
Bir Kedi, Bir Adam, Bir Ölüm
Zülfü Livaneli
Doğan Kitap
S.: 212
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MECBURİYET
Savaş karşıtı görüşleriyle tanınan Zweig I. Dünya Savaşı boyunca bu görüşlerini yaymayı kendine misyon edinmişti. Avrupalı ve “dünya vatandaşı” kimliğine büyük değer veren yazar, yapıtlarında savaşın yıkıma uğrattığı “eski dünya”nın değerlerinin kayboluşunu büyük ölçüde dert edinmiştir...
Mecburiyet
Stefan Zweig
Çev.: Gülperi Sert
İş Bankası Kültür Yay.
S.: 56
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BİN MUHTEŞEM GÜNEŞ
Khaled Hosseini, hasreti, dostluğu, aşkı ve insanlığı en iyi anlatan yazarlardan. Başarıyla kurduğu olay örgüsüyle, çıkmaz yolların nasıl düzlüklere açılabileceğini gösteren yaratıcı bir kalem. Bin Muhteşem Güneş, kelimenin tam anlamıyla “beklenen” bir roman…
Bin Muhteşem Güneş
Khaled Hosseini
Çev.: Püren Özgören
Everest Yay.
S.: 430
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SON KARA KEDİ
Bu öykü; acımasız bir kovalamaca, umutsuz bir aşk ve haince bir ihanetin öyküsüdür. Bu öykü; batıl inançlara, önyargılara,
ayrımcılığa direnmenin, yani son kara kedinin öyküsüdür!
Son Kara Kedi
Evgene Trivizas
Çev.: Ari Çokona
Altın Kitaplar
S.: 288
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ZAMAN MAKİNESİ
Wells'in ilk olarak okul gazetesinde yayınladığı bir öyküden hareketle kaleme aldığı kısa romanı Zaman Makinesi, 1895'ten beri bilimkurgunun önde gelen eserlerinden biri oldu. Hem geleceği hayal etmek hem de biliminsanının karakterini göstermek adına derin saptamalarda bulunan, politik göndermelerle yüklü bu distopya, hâlâ gerçekleştiremediğimiz bir fantezinin peşinden yıllardır sürüklüyor bizi...
Zaman Makinesi
H. G. Wells
Çev.: Volkan Gürses
İthaki Yay.
S.: 128
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BİR KURBAĞA GİBİ SAKİN VE DİKKATLİ
Günümüzde çocuklar çok hareketli ve gerginler, üstelik dikkatleri de dağınık... Peki rahatlamaları için onlara nasıl yardım edebiliriz? Konsantre olmayı onlara nasıl öğretebiliriz? Miniklerin ihtiyaçlarını mükemmel bir biçimde karşılayan ve onlara anında fayda sağlayan meditasyon bunun için basit ve etkili bir araç olacak!
Bir Kurbağa Gibi Sakin ve Dikkatli
Eline Snel
Çev.: Duygu Dalgakıran
Pegasus Yay.
S.: 160
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BABAM CEMİL MERİÇ
Bu kitapta, düşünen ve yazan Cemil Meriç'den çok yaşayan Cemil Meriç var karşınızda. Bazen samimi bir dost, bazen asabi bir hoca. Bazen müşfik bir baba bazen münzevi bir aydın...
Babam Cemil Meriç
Ümit Meriç
İnsan Yay.
S.: 420
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Damla Karakuş