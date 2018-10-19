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Ara Güler’in gözünden şairler ve yazarlar arşivi

“İstanbul Fotoğrafçısı” olarak anılan Ara Güler’in fotoğrafını çektiği ünlü isimler arasında yazarlar ve şairler de vardı…

Özel İçerik | 19.10.2018 - 13:10..
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Ara Güler’in gözünden şairler ve yazarlar arşivi

Ara Gülerden şairler ve yazarlar arşivi

Hayata fotoğraf makinesinden ayrı bir gözle bakan Ara Güler, hayata veda edeli 2 gün oldu. Onu anacağımız ne çok çalışması var belleğimizde. Savaş foto muhabirliğinden belgesel fotoğrafçılığına öyle çok alanda çalışmalar sergiledi ki. İşte onlardan biri de ünlülerin fotoğrafını çekerek oluşturduğu arşiv.

O arşivden yazar ve şairlerin fotoğraflarını paylaşıyorum sizinle…

Ruhun şad olsun Ara Güler

Ara Güler'den şairler ve yazarlar arşivi

ALFRED HITCHCOCK

Ara Güler'den şairler ve yazarlar arşivi

AZİZ NESİN

Ara Güler'den şairler ve yazarlar arşivi

BERTRAND RUSSELL

Ara Güler'den şairler ve yazarlar arşivi

CAN YÜCEL

Ara Güler'den şairler ve yazarlar arşivi

JACQUES PREVERT

Ara Güler'den şairler ve yazarlar arşivi

JOHN BERGER

Ara Güler'den şairler ve yazarlar arşivi

LOUIS ARAGON

Ara Güler'den şairler ve yazarlar arşivi

NAZIM HİKMET

Ara Güler'den şairler ve yazarlar arşivi

ORHAN KEMAL

Ara Güler'den şairler ve yazarlar arşivi

ORHAN PAMUK

Ara Güler'den şairler ve yazarlar arşivi

ORHAN VELİ KANIK

Ara Güler'den şairler ve yazarlar arşivi

YAŞAR KEMAL

Kaynak: araguler

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

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