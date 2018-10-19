Ara Güler’in gözünden şairler ve yazarlar arşivi

Hayata fotoğraf makinesinden ayrı bir gözle bakan Ara Güler, hayata veda edeli 2 gün oldu. Onu anacağımız ne çok çalışması var belleğimizde. Savaş foto muhabirliğinden belgesel fotoğrafçılığına öyle çok alanda çalışmalar sergiledi ki. İşte onlardan biri de ünlülerin fotoğrafını çekerek oluşturduğu arşiv.
O arşivden yazar ve şairlerin fotoğraflarını paylaşıyorum sizinle…
Ruhun şad olsun Ara Güler…
ALFRED HITCHCOCK
AZİZ NESİN
BERTRAND RUSSELL
CAN YÜCEL
JACQUES PREVERT
JOHN BERGER
LOUIS ARAGON
NAZIM HİKMET
ORHAN KEMAL
ORHAN PAMUK
ORHAN VELİ KANIK
YAŞAR KEMAL
Kaynak: araguler
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Damla Karakuş
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