Ara Güler’in gözünden şairler ve yazarlar arşivi

Hayata fotoğraf makinesinden ayrı bir gözle bakan Ara Güler, hayata veda edeli 2 gün oldu. Onu anacağımız ne çok çalışması var belleğimizde. Savaş foto muhabirliğinden belgesel fotoğrafçılığına öyle çok alanda çalışmalar sergiledi ki. İşte onlardan biri de ünlülerin fotoğrafını çekerek oluşturduğu arşiv.

O arşivden yazar ve şairlerin fotoğraflarını paylaşıyorum sizinle…

Ruhun şad olsun Ara Güler…

ALFRED HITCHCOCK

AZİZ NESİN

BERTRAND RUSSELL

CAN YÜCEL

JACQUES PREVERT

JOHN BERGER

LOUIS ARAGON

NAZIM HİKMET

ORHAN KEMAL

ORHAN PAMUK

ORHAN VELİ KANIK

YAŞAR KEMAL

Kaynak: araguler

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Damla Karakuş

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