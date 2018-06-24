Yurt dışı oylarında da AK Parti ve Erdoğan önde

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde hemen hemen yurdun tüm oyları sayıldı. Gayriresmi sonuçlara göre AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğam yurt içi oylarında çoğunluğu elde ederken, yurt dışı sonuçlarında da yine birinciliği üstlendi.

Ancak bazı sonuçlar vardı ki akıllarda soru işareti oluşturdu.

İRAN'DAN İNCE ÇIKTI

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin sayılı galip geldiği ülkelerden biri ve muhtemelen en şaşırtıcısı İran oldu. Kurulu 3 sandıktan İnce'nin adı yüzde 40 oranında çıkarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 35 oy aldı.

TÜRKİYE KARŞITI ÜLKELERDE İNCE VE DEMİRTAŞ ÖNDE

Mısır'da oyların yarısı sayılmışken Erdoğan 56.5 İnce ise 33.2 oranını yakaladı. Finlandiya'da Demirtaş 43.7 ile birinci Erdoğan 32.1 ile ikinci sırada yer aldı. Suudi Arabistan'da ilk sonuçlara göre İnce 62.1 ile birinci çıkarken Erdoğan 35.3 oy aldı.

Son dönemde yaptığı Türkiye karşıtyı açıklamalar ile Osmanlı'ya dokundurmalar yapan BAE'de de seçim sonucu diğer ülkelerle benzerdi. Muharrem İnce tamamı açılmayan sandıklardaki oylrın yüzde 72.9'unu alırken Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yüzde 20'de kaldı.