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NATO'dan S-400 açıklaması

Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 anlaşmasından rahatsız olan NATO'dan yeni bir açıklama geldi: Türkiye'ye baskı yapıyoruz.

09.11.2017 - 15:16
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Türkiye, hava savunma sistemlerini güçlendirmek adına Rusya ile S-400 füzeleri konusunda anlaştı. Türkiye'nin bu adımı ise NATO'yu endişelendirdi.

NATO: BİZDEN SİLAH ALIN

Almanya’nın başkenti Berlin’de Reuters ajansına konuşan NATO’nun, ABD Hava Kuvvetleri Komutanı Tod Walters, Türk yetkililere NATO sistemlerine entegre olabilen sistemler satın almaları konusunda baskı yapmaya devam ettiklerini vurguladı.

NATO'dan S-400 açıklaması

"S-400 KAPASİTESİNDE SİLAHLARIMIZ VAR"

Walters, "NATO olarak bölgede artık S-400 kapasitesine sahip ve ortak çalışabilirlik seviyesi yüksek silahlarımız var" ifadesini kullandı.

NATO'dan S-400 açıklaması

TEMMUZDA İMZALAR ATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus yapımı S-400 füze savunma sisteminin satın alınması konusunda imzaların atıldığını ve Türkiye'nin kapora ödemesini Moskova'ya gönderdiğini açıklamıştı.

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