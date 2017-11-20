Hatay'da uyuşturucu operasyonu

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen 10 adrese operasyon düzenledi.

POLİS BASINCA NE YAPACAKLARINI ŞAŞIRDILAR

Operasyonda 22 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bin 340 gram esrar, 52 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 18 fişek, 2 kurusıkı tabanca ve 2 şarjör ele geçirildi.

SİFONU ÇEKEMEDEN YAKALANDI

Operasyon yapılan evlerden birinde tuvaletten çıkmak istemeyen şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelinin evdeki uyuşturucuyu klozete döktüğü ancak sifonu çekemeden yakalandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.





