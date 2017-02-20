taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.830
USD
3,6245
EURO
3,8477
ALTIN
143,79
PETR
55,9900

Hitler'in telefonu 243 bin dolara satıldı

Adolf Hitler'e ait bir telefon ABD'de açık artırmayla 243 bin dolara satıldı.

20.02.2017 - 09:43
  1. Haberler
  2. Dünya

hitler

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Chesapeake City'deki Alexander Tarihi Müzayede Evi'nden Andreas Kornfeld, kırmızı telefonun açık artırmaya telefonla katılan ve adının açıklanmasını istemeyen bir kişi tarafından alındığını açıkladı.

100 BİN DOLARDAN BAŞLADI

Arkasında Hitler'in adı ve Nazi partisinin sembolü yer alan telefon için açık artırma 100 bin dolardan başladı ve 243 bin dolara satıldı.

Telefon, 1945'te Hitler'in intihar etmesinin ardından Sovyet askerleri tarafından sığınağında bulunmuştu.

Alexander Tarihi Müzayede Evi yetkilileri, Hitler'in ölüm emirleri vermek için kullandığı telefonu "kitle imha silahı" olarak nitelemişti.

Açık artırmada Hitler'e ait porselen bir köpek figürü de 24 bin 300 dolara alıcı buldu.

Hitler'in telefonu 243 bin dolara satıldı

Hitler'in telefonu 243 bin dolara satıldı



BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ'nün suikast timi için hesap günü

FETÖ'nün suikast timi için hesap günü

35
Kolombiya'da FARC tamamen silah bıraktı

Kolombiya'da FARC tamamen silah bıraktı

22
Messi Barcelona'ya 89. dakikada 3 puan getirdi

Messi Barcelona'ya 89. dakikada 3 puan getirdi

5
TSK'daki pilot açığı hızla kapanıyor

TSK'daki pilot açığı hızla kapanıyor

0
Irak'ta DEAŞ'a karşı 45 kilometrelik hendek kazılıyor

Irak'ta DEAŞ'a karşı 45 kilometrelik hendek kazılıyor

12
Çavuşoğlu: YPG ve DEAŞ birbirine silah satıyor

Çavuşoğlu: YPG ve DEAŞ birbirine silah satıyor

61
Seyir halinde alev alan cipten son anda kurtarıldılar

Seyir halinde alev alan cipten son anda kurtarıldılar

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM