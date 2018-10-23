İmar Barışı başvurularında fırsatçılara dikkat

İmar Barışı’ndan yararlanabilmek için son günlere girildi. Son başvuru tarihi 31 Ekim olan, son ödeme tarihi de 31 Aralık olarak belirlenen İmar Barışı kapsamında yapılan başvurular 7 milyona yaklaşırken, yapılan ödeme miktarı da 4.5 milyar lirayı buldu.

İSTENİLEN BİLGİLERİ FIRSATÇILIĞA ÇEVİRDİLER

Binaların tapu alabilmesi için önemli bir fırsat sunan İmar Barışı, bazı fırsatçıları da ortaya çıkardı. İmar Barışı’na e-devlet üzerinden başvuru yaparken istenilen alan değeri, metrekare, aykırılık gibi bilgileri bilmeyenler mimarlık ve müteahhitlik şirketlerine yardım almak için başvuruyor. Çünkü yanlış beyan tespit edildiğinde alınan belge iptal oluyor. Ancak bu işi de fırsatçılığa çevirip, çok yüksek fiyatlar isteyen mimarlık ve müteahhitlik firmaları türedi.

300 BİN LİRA İSTEYENLER VAR

Hatta emlakçılar bile bu işi yapmaya başladı. Yapı Kayıt Belgesi alabilmek için ilk etapta gerekli olmayan proje çizimlerini yapıp 15 bin hatta 30 bin lira isteyenler de var. Oysa ki Yapı Kayıt Belgesi almak için süreci yürüten firmalar daire başı 200-300 lira gibi bedellerle bu işlemleri yapıyor. Tapu işlemleri de dahil edildiğinde hizmet bedeli daire başı yalnızca 2-3 bin lira oluyor.

BAKANLIK UYARDI: TEMİNAT ALIN

Vatan Gazetesi'nden Meltem Kara'nın haberine göre; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, vatandaşın kolayca başvurabilmesi için e-devlet üzerinden uygulama yaptıklarını ancak bu tür mühendislik firmalarına başvurmayı kişilerin tercihlerine bıraktıklarını söyledi. Yetkililer, bu firmalarla çalışan vatandaşların dikkatli olmasını gerektiğini belirterek, “Yanlış bilgilerle başvuru yapma ihtimali de var. Bu firmalardan doğru başvuru yapılacağına dair teminat alınmalı” tavsiyesini yapıyor.