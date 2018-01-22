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Teröristler ABD öncülüğündeki koalisyondan yardım istiyor

TSK'nın dört bir yandan çevirdiği Afrin'de PYD/PKK'lı teröristler zor durumda. Kalelerini bir bir fetheden Türk ordularına karşı çaresiz kalan teröristler, ABD ve koalisyondan yarım bekliyor.

Haber Merkezi | 22.01.2018 - 16:40..
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Teröristler ABD öncülüğündeki koalisyondan yardım istiyor

Zeytin Dalı Harekatı, Afrin bölgesinde hızla devam ediyor. Bir yandan TSK'nın havadan ve karadan abluka aldığı PYD/PKK'lı teröristler, diğer yandan da Azez'de kıstırılıyor.

Çaresiz durumda kalan ve kaçıp kurtulmaya çalışan teröristler, ABD öncülüğündeki koalisyondan destek arıyor.

Teröristler ABD öncülüğündeki koalisyondan yardım istiyor

ABD'YE YARDIM ÇAĞRISI

Her bir taraftan kıstırılan teröristler ya kaçıp kurtulmaya çalışıyor ya da teslim olup canını kurtarıyor. Bu durum karşısında eli kolu bağlı kalan ve hızla güç kaybeden PYD/PKK teröristleri, ABD'nin öncülüğünü yaptığı koalisyondan yardım talep etti.

Teröristler ABD öncülüğündeki koalisyondan yardım istiyor

DEAŞ ile mücadelenin tehlikeye girdiğini savunan teröristler, TSK'nın durdurulması yönünde koalisyon devletlerinin araya girmesini istiyor. Özellikle koalisyonun başındaki ABD'den yardım talebinde bulunan terör örgütü harekatın durmasının sağlanmasını istiyor.

Teröristler ABD öncülüğündeki koalisyondan yardım istiyor

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