49 kaçak göçmen Yunanistan’a geçmeye çalışırken yakalandı

Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 49 Suriye uyruklu göçmenin bindiği lastik botun motoru Ayvalık açıklarında Maden Adası’nın doğusunda arızalandı.
Bottaki göçmenlerin yardım istemesi üzerine bölgeye Sahil Güvenliğe ait bot ve helikopter sevk edildi.
GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİLER
Sahil güvenlik botuna alınan ve aralarında kadın ile çocukların da bulunduğu 49 Suriye uyruklu göçmen, Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi. Göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresine gönderildi.