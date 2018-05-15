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49 kaçak göçmen Yunanistan’a geçmeye çalışırken yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Midilli Adası’na geçmek isterken bindikleri lastik botun motoru bozulan 49 kaçak göçmen, helikopter destekli bir operasyon ile faciadan kurtarıldı.

İHA | 15.05.2018 - 10:43..
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Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 49 Suriye uyruklu göçmenin bindiği lastik botun motoru Ayvalık açıklarında Maden Adası’nın doğusunda arızalandı.

Bottaki göçmenlerin yardım istemesi üzerine bölgeye Sahil Güvenliğe ait bot ve helikopter sevk edildi.

49 kaçak göçmen Yunanistan’a geçmeye çalışırken yakalandı

GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİLER

Sahil güvenlik botuna alınan ve aralarında kadın ile çocukların da bulunduğu 49 Suriye uyruklu göçmen, Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi. Göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresine gönderildi.

49 kaçak göçmen Yunanistan’a geçmeye çalışırken yakalandı

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