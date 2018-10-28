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49 suçtan kaydı olan dolandırıcı yakalandı

Pendik'te düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alınan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA | 28.10.2018 - 13:53..
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BLME

Şüpheli A.D., R.K isimli bir kadının banka kartını kullanarak internet sitelerinde sanal mağaza açtı.

İkinci el ürünleri sattığını söyleyen A.D. vatandaşları dolandırdı. Dolandırıcılık ihbarı üzerine Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. A.D'nin sosyal medya üzerinden özel bir yemek şirketini kullanarak sipariş verdiği tespit edildi.

ADRESİ TESPİT EDİLDİ

Ekipler, yemek şirketi üzerinden A.D'nin Pendik'te oturduğu adresi tespit etti. Yapılan baskında T.A isimine düzenlenmiş sahte sürücü belgesiyle yakalanan A.D. gözaltına alındı.

49 SUÇ KAYDI

Gözaltına alınan şahsın "dolandırıcılık", "banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık " ve "sesli yazılı veya görüntülü hakaret" suçlarından 49 aranma kaydı olduğu tespit edildi.

TUTUKLANDI

A.D., emniyetteki işlemlerinini ardından 26 Ekim'de sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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