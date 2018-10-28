49 suçtan kaydı olan dolandırıcı yakalandı

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yaz tatili açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaz tatili ile ilgili yapılabilecek bir değişiklik ile ilgili açıklama yaptı. Selçuk, tatil süresinin değişebileceğine dikkat çekti.