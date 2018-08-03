Ümraniye'de kaçırılan Birol Sağlam 20 gündür aranıyor

Ümraniye'de 49 yaşındaki Birol Sağlam isimli vatandaş 20 gün önce işine giderken evininin önünde kimliği belirsiz 3 kişi tarafından kaçırıldı. 13 Temmuz’dan beri haber alınamayan Sağlam’ı kaçıranlar ise güvenlik kameralarına tarafından kaydedildi.

3 KİŞİ TARAFINDAN KAÇIRILDI

Birol Sağlam’dan haber alamayan gözyaşlı aile, oğullarının bir an önce eve dönmesini bekliyor. Oğullarının işe giderken kaçırıldığını fark eden aile polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Mahalledeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri Sağlam’ın şapka takan ve profesyonelce hareket eden 3 şahıs tarafından kaçırıldığını fark etti.

Çalışma başlatan polis ekipleri Sağlam’ı kaçıran 3 şüpheliyi her yerde arıyor.

49 yaşındaki adamı sokak ortasında kaçırdılar VİDEO

"20 GÜNDÜR ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLI BEKLİYORUZ"

Birol Sağlam’ın gözü yaşlı annesi Hatice Satılmış, “Kim kaçırdı? Ne yaptılar? Ne istiyorlar? Burada desinler, biz şunu istiyoruz desinler. 20 gündür haber alamıyoruz, hiçbir ipucu yok. Ne diyeceğimi bilmiyorum, kendimi zor tutuyorum. Evin önünden kaçırdılar. Görüntülerde gözüküyor. Bekliyoruz bugün gelir, yarın gelir diye. Bir ana ne yapabilir ki ancak gözyaşı döküyorsun. Belki bırakırlar diye onu bekliyorum. Kimin elindeyse vicdanları varsa bıraksınlar benim oğlumu. Bu yaşımdan sonra bu acıya katlanamıyorsun. Ne istiyorlarsa vereceğim. Yeter ki benim çocuğumu göndersinler. Bunların ana-babaları yok mu? Ailesi yok mu? 20 gündür bir ipucuna ulaşamadık. Evde elimiz kolumuz bağlı bekliyorum. Allah rızası için bıraksınlar benim evladımı, bana göndersinler. Ne suçu varsa söylesinler” dedi.