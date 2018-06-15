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Karaman'da yan baktın kavgası

Evine doğru giden Necati Yücer (27), yan bakma meselesi nedeniyle aynı yaştaki Osman B. tarafından bıçaklandı.

DHA | 15.06.2018 - 00:14..
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Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 845 sokak üzerinde meydana gelen olayda, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evine doğru giden Necati Yücer, daha önceden tanıdığı Osman B. ile yolda karşılaştı.

Karaman'da yan baktın kavgası

"NEDEN YAN BAKTIN" DEYİP BIÇAKLADI

Osman B., Necati Yücer'i 'neden bana yan bakarak geçtin' diyerek, bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. 2 bıçak darbesiyle yaralanan Yücer, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yücer'in sağlık durumunun olduğu belirtildi. Polis, olay yerinden kaçan şüpheli Osman B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Karaman'da yan baktın kavgası

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