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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 3.94, avro 4.63 liradan işlem görüyor.

21.11.2017 - 09:05
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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Dolar ve euroda yeni rekorlar görüldü. Gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde görülen satış baskısının yanı sıra enflasyon riski, ABD ile gerilen ilişkiler ve hükümet kanadından gelen faizin düşmesi gerektiğine yönelik söylemlerin Merkez Bankası'na dönük eleştirilerle güçlenmesinin etkisiyle döviz piyasasında hareket görülüyor.

YENİ REKOR

Dolar/TL 3,94 ile tarihi rekorunu yenilerken, euro da 4.63 ile tüm zamanların en yükseğini gördü.

DÜNKÜ KAPANIŞ FİYATLARI

Kapalıçarşı'da 3,9340 liradan alınan dolar, 3,94 liradan satılıyor. 4,6220 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,63 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,9180 lira, avronun satış fiyatı ise 4,6130 lira olmuştu.



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