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Almanya'da terör tatbikatı

Almanya, ülkede yaşanan terör tehditlerine karşı teyakkuzda. Münih merkez tren garında terör tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatın görüntüleri, gerçek bir saldırıyı aratmadı.

RUPTLY | 18.04.2018 - 11:20..
  1. Haberler
  2. Avrupa

Almanya geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen terör saldırılarının korkusunu halen üzerinden atamadı. Ülkenin en büyük kentlerinden olan Münih'te terör tatbikatı yaptı. Münih merkez tren istasyonunda yapılan tatbikat, gerçek saldırının birebir kopyası oldu.

Almanya'da terör tatbikatı

TREN GARI BASKINI

Polislerin geniş katılımıyla gerçekleştirilen tatbikat, tıpkı öncekilerde olduğu gibi tren garında yapıldı. Kalabalık olmasıyla muhtemel hedef olarak seçilen tren garında bir anda yükselen çatışma sesleri ile başlayan tatbikat, trendeki yolcuların kaçışmasıyla devam etti.

Münih polisinden terör tatbikatı - VİDEO

Almanya'da terör tatbikatı

Kaçışan yolcular çığlık çığlığa korkuyla bağrışırken, polislerin de olay yerine gelerek senaryo gereği yaptığı müdahale ile çatışmalar daha da şiddetlendi.

Almanya'da terör tatbikatı

CANLI TAKİP

Olay yerine kurulan sistemlerden güvenlik kamerası ile anlık takip gerçekleştiren ekip, teröristlere göz açtırmak ve kontrolü yitirmemek için canlı takip gerçekleştirdi. Senaryo gereği çok sayıda kişinin de yaralandığı çatışmada yaralılara müdahale için de ayrı bir tatbikat gerçekleştirildi.

Almanya'da terör tatbikatı

ALMANLAR TEYAKKUZDA

Almanya'da geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen terör saldırılarından sonra büyük panik ortamı oluşmuştu. O günden bu güne geçen süreç zarfında halen panik ortamından kurtulamayan Almanlar teyakkuz halinde.

Daha önce Frankfurt tren garında da tatbikatlar yapılmıştı.

Almanya'da terör tatbikatı

Almanya'nın Münster kentinde geçtiğimiz günlerde bir araç kalabalığa daldı. 3 kişi öldü, 30 kişi yaralanmıştı. Bununla birlikte başkent Berlin'de de maraton öncesinde bir saldırı girişimi önlenmiş bir kişi tutuklanırken, Münster'deki olayın terör saldırısı olmadığı ortaya çıkmıştı.

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