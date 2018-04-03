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Karayollarında son durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

AA | 03.04.2018 - 09:01..
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Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun-Karapürçek kavşakları 0-2. kilometrelerinde görüntü bariyeri yapım çalışması devam ediyor. Bu nedenle otoyolun Karapürçek-Samsun istikametinde sağdan iki şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer iki şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karayollarında son durum

İZMİR-AYDIN OTOYOLUNDA MONTAJ ÇALIŞMASI

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Torbalı bağlantı kolunda serbest geçiş sistemi montajı gerçekleştiriliyor. Otoyolun Torbalı yönü 1. kilometresindeki çalışmalar nedeniyle ulaşıma İzmir yönünde gidiş-geliş şeklinde izin veriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-9. kilometrelerindeki üstyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle Balıkesir istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım karşı şeritten gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

Karayollarında son durum

ISPARTA ASFALTINDA PATLATMALI KAZI

Isparta-Karaöz-Serik yolunun 17. kilometresindeki patlatmalı kazı çalışması nedeniyle bugün 12.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek.

Ardahan-Göle yolunun 2-9. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı, Aydın-Çine-Muğla yolunun 26-27 kilometrelerinde de Tepeköy-Cumalı Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

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