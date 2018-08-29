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Fatih'te 4 katlı binada yangın

İstanbul Fatih'te elektrik kontağından çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İHA | 29.08.2018 - 06:29..
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Yedikule Mahallesi Eğridut Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki elektrik saatlerinde kontak nedeniyle yangın çıktı. Yangın nedeniyle binanın merdiven boşluğunu dumanlar kapladı.

Fatih'te 4 katlı binada yangın

BİR KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Dumanları gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek duman tahliyesi yaptı. Dumandan etkilenen bir kişi itfaiye ekipleri tarafından merdivenle binadan çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kişi daha sonra Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Fatih'te 4 katlı binada yangın

"ÇOCUKLARI ZOR KURTARDIM"

Yangını gören vatandaşlardan biri, “Yangın çıktı kapıyı açtım, baktım saatler yanıyor. Kapıyı geri kapatıp, camdan çıktım. Çocukları zor kurtardım. Hemen dışarı çıkıp komşulara haber verdim” dedi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Fatih'te 4 katlı binada yangın

Fatih'te 4 katlı binada yangın

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