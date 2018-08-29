Fatih'te 4 katlı binada yangın

Yedikule Mahallesi Eğridut Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki elektrik saatlerinde kontak nedeniyle yangın çıktı. Yangın nedeniyle binanın merdiven boşluğunu dumanlar kapladı.

BİR KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Dumanları gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek duman tahliyesi yaptı. Dumandan etkilenen bir kişi itfaiye ekipleri tarafından merdivenle binadan çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kişi daha sonra Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

"ÇOCUKLARI ZOR KURTARDIM"

Yangını gören vatandaşlardan biri, “Yangın çıktı kapıyı açtım, baktım saatler yanıyor. Kapıyı geri kapatıp, camdan çıktım. Çocukları zor kurtardım. Hemen dışarı çıkıp komşulara haber verdim” dedi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.