taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.842
USD
3,8019
EURO
4,7136
ALTIN
162,45
PETR
65,0800

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin telefon görüşmesinde, Doğu Guta'daki insanlık dramı ile Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

AA | 07.03.2018 - 17:10..
  1. Haberler
  2. İç Haber

b

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, başta Doğu Guta olmak üzere Suriye’deki son gelişmeler görüşüldü.

BM Güvenlik Konseyi'nin 2401 sayılı kararına atıfta bulunan iki lider, Doğu Guta’da ateşkesin tam olarak hayata geçirilmesi için özellikle Türkiye, İran ve Rusya’nın ortak çaba harcamasının büyük önem arz ettiğini vurguladılar.

ATEŞKESİN HIZLANDIRILMASI KONUSUNDA ANLAŞILDI

Görüşmede, Doğu Guta’daki insanlık dramının bir an önce son bulması ve halka insani yardımların ulaştırılması için ateşkesin hızla hayata geçirilmesine yönelik çabaların hızlandırılması konusunda mutabık kalındı.

İki liderin Türkiye, İran ve Rusya’nın Nisan ayında İstanbul’da liderler düzeyinde gerçekleştirecekleri üçlü zirve hakkında da görüş teatisinde bulundukları kaydedildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kadın komutandan teröristlere gözdağı
Jandarma Teğmen Özlem Gören, terörle mücadele kararlılık mesajı vererek, "Eli hamurdan çok silah tutan kadınlarız biz, hem dağda hem evde temizlik yapabiliriz" dedi.
Tunceli'deki terör operasyonunda ele geçenler
Nazımiye kırsalındaki operasyonda dere yatağı içerisinde 338 biksi mühimmatı, 7 askı kayışı ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.
Rize'de ahıra giren kurtlar koyunları telef etti
Rize'nin İkizdere ilçesi Dereköy köyünde koyun ağılına giren kurt veya kurtlar 57 koyunu boğarak öldürdü.
Muğla'da deniz dibi temizlendi
Muğla Bodrum'da denizde yapılan temizleme çalışmasında cam, plastik şişe, teneke kutu, plastik boru ve sandalye gibi çeşitli atık çıkarıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Temel Karamollaoğlu: Eşim İngiliz bunu saklamıyorum

Temel Karamollaoğlu: Eşim İngiliz bunu saklamıyorum

483
Venezuela'da paralar pul oldu

Venezuela'da paralar pul oldu

111
Erdoğan ve Bahçeli'nin çay sohbeti

Erdoğan ve Bahçeli'nin çay sohbeti

192
Cinderes'te çatışmalar başladı

Cinderes'te çatışmalar başladı

78
Sanatçılarla Erdoğan'ın fotoğrafı CHP'nin gündeminde

Sanatçılarla Erdoğan'ın fotoğrafı CHP'nin gündeminde

127
G.Saray'da oyuncular kendi vergilerini ödeyecek

G.Saray'da oyuncular kendi vergilerini ödeyecek

98
Real Madrid çeyrek finalde

Real Madrid çeyrek finalde

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM