Rusya le Kırım’ı köprüyle birbirine bağlayan Kerç kasabasında, bir meslek lisesinde yaşananlar düne damgasını vurdu.

18 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

18 yaşındaki Vladislav Roslyakov'un okula düzenlediği önce bombalı ardından silahlı saldırı sonrası 18 kişi yaşamını yitirmiş, 50 kişiden fazla kişi de yaralanmıştı. 12 kişinin ise sağlık durumu ise ciddi.

ZANLININ CESEDİ KÜTÜPHANEDE BULUNDU

Zanlının cesedi okulun kütüphanesinde bulundu. İlk haberlerde patlama yaşandığı ve olayın terör saldırısı olabileceği belirtilirken, daha sonra açıklama yapan üst düzey yetkililer, saldırının bir terör eylemi değil, katliam olduğunu belirtti. Ölenlerin tümünün kurşun yaralarından can verdiği belirtildi.

Kırım saldırısının görüntüleri ortaya çıktı ViDEO

İNTİKAM ALMAK İSTEDİ

Yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda zanlı Roslyakov’un bir arkadaşı ilginç açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaya göre; katliamcının okuldan nefret ettiğini ve öğretmenlerinden intikam almak için yemin ettiğini söyledi.

SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin Kerç kentindeki bir üniversiteye düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

YAS İLAN EDİLDİ

Öğrenciler tarafından çekilen ve saldırıdan sonra sosyal medyada paylaşılan görüntüler saldırının şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kırım’ın Kerç kentinde bir üniversiteye düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıkarken, saldırı sebebiyle Sivastopol ve Moskova’da yas ilan edildi.

Bugün saldırının düzenlendiği yerde ise bir anma yapıldı. Dün de mumlarla dua etmek isteyen birçok kişi okulun yolunu tuttu.



