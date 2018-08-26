Gri listedeki terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, Ağrı Doğubayazıt kırsalında hava destekli operasyonlar düzenledi.
GRİ LİSTEDE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Yapılan operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin ’Gri’ listede yer alan ’Tolhildan’ olduğunun tespit edildiği bildirildi.
TSK’dan yapılan açıklamada, "Ağrı Doğubayazıt kırsalında devam eden hava destekli operasyonlar neticesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı ’Gri’ listesinde yer alan ’Tolhildan’ kod adlı Fecri Demir olduğu tespit edilmiştir" denildi.