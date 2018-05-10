Erdoğan, Ruhani ile ABD'nin kararını görüştü

Daha önce ’Yitrium 90’ radyonüklid ile yapılmakta olan radyoembolizasyon tedavisi, yeni bir ajan olan ’Holmium 166’ ile yeniden uygulanıyor.

1 Muharrem İnce: Koltuk haberlerine itibar etmeyin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la gerçekleştirdiği görüşmeye değindi.

2 Yıldız Tilbe CHP'yle anlaştı iddiasını yalanladı Şarkılarının sadece kendisini temsil ettiğini ifade eden Yıldız Tilbe, sosyal medyada bazı kullanıcıların hedefi oldu.

3 Alman medyası 24 Haziran sürecini takipte Ülkede yayın yapan Focus dergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerini kolaylıkla kazanabileceğini yazdı.

4 Erdoğan-İnce görüşmesinin ayrıntıları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muharrem İnce'ye "Farklı aday tarifleri yapılıyordu ama siz çıktınız" dediği öğrenildi.

5 Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'den aday adayı Siyasetten tamamen silinmemek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı rakip olmayan CHP Lideri, milletvekilliğini de riske atmadı.

6 İsrail'den İran'a yeni tehdit İsrail ordusunun Suriye'ye gerçekleştirdiği saldırılar, şimdilik sona erdi. Ordudan yapılan açıklamada İran'a daha fazla gerginlik çıkartmaması, yoksa karşılığının verileceği konusunda çağrı yaptı.