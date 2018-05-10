Erdoğan, Ruhani ile ABD'nin kararını görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiklerini açıklamıştı.
"ABD'NİN ÇEKİLMESİ DOĞRU DEĞİL"
Dünyanın birçok ülkesinden tepkilerin geldiği karar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü.
Erdoğan, Ruhani ile görüşmesinde ABD'nin anlaşmadan çekilme kararını doğru bulmadığını, Ortak Eylem Planı'nın korunmasından yana olduklarını belirtti.
"İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRELİM"
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin, ikili ekonomik ilişkileri geliştirme konusuna da değindikleri kaydedildi.