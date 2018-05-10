taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.827
USD
4,2312
EURO
5,0524
ALTIN
179,88
PETR
77,2900

Erdoğan, Ruhani ile ABD'nin kararını görüştü

ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Ruhani ile ABD'nin kararını değerlendirdi.

AA | 10.05.2018 - 15:55..
  1. Haberler
  2. Gündem

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiklerini açıklamıştı.

"ABD'NİN ÇEKİLMESİ DOĞRU DEĞİL"

Dünyanın birçok ülkesinden tepkilerin geldiği karar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü.

Erdoğan, Ruhani ile görüşmesinde ABD'nin anlaşmadan çekilme kararını doğru bulmadığını, Ortak Eylem Planı'nın korunmasından yana olduklarını belirtti.

Erdoğan, Ruhani ile ABD'nin kararını görüştü

"İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRELİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin, ikili ekonomik ilişkileri geliştirme konusuna da değindikleri kaydedildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Seçim güvenliği için alınacak tedbirler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim tedbirleri kapsamında açıklamalarda bulundu.
İnce'nin Hakkari mitinginde Türk bayrakları yer aldı
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Hakkari mitinginde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitinglerinin aksine Türk bayrakları görüldü.
Fikirci Bey yazdı: UZLAŞAMAMA KÜLTÜRÜ
Muasır medeniyetlerde ülke çıkarları konusunda çok farklı düşünen bir veya iki parti varsa bile bunlara marjinal partiler denir ve genel olarak bir uzlaşı durumu söz konusudur. Peki ya bizde?..
Sivas'ta binlerce kişi şehit Peker için toplandı
Şemdinli'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Onbaşı Furkan Peker şehit olmuştu. Bugün Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce: Koltuk haberlerine itibar etmeyin

Muharrem İnce: Koltuk haberlerine itibar etmeyin

141
Yıldız Tilbe CHP'yle anlaştı iddiasını yalanladı

Yıldız Tilbe CHP'yle anlaştı iddiasını yalanladı

325
Alman medyası 24 Haziran sürecini takipte

Alman medyası 24 Haziran sürecini takipte

166
Erdoğan-İnce görüşmesinin ayrıntıları

Erdoğan-İnce görüşmesinin ayrıntıları

141
Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'den aday adayı

Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'den aday adayı

97
İsrail'den İran'a yeni tehdit

İsrail'den İran'a yeni tehdit

173
YÖK Fransız dili bölümlerine öğrenci almayacak

YÖK Fransız dili bölümlerine öğrenci almayacak

309
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94