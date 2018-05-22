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4C'den 4B kadrosuna geçenler maaşlarını peşin alacak

Kamuda geçici personel olarak görev yapan 4C'lilerden 4B sözleşmeli personel statüsüne geçenler maaşını bundan böyle peşin alacak. Bu yıl içerisinde söz konusu çalışanlar bir maaş fazla almış olacak

AA | 22.05.2018 - 10:50..
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  2. Ekonomi

4C'den 4B kadrosuna geçenler maaşlarını peşin alacak

Resmi Gazete'de yer alan konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı 15 Nisan'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Devlet Memurları Kanunu'nun 4C maddesi uyarınca çalışan "geçici personel", aynı kanunun 4B maddesi kapsamında "sözleşmeli personel" olarak istihdam edilmişti.

PEŞİN ÖDENECEK

4C'li statüsündeyken çalışması karşılığında maaş alan personele, 4B maddesi kapsamda bugün yapılan düzenlemenin ardından ücretleri peşin ödenecek.

Bu kapsamdaki personel kadroya geçirilmesinin ardından 15 Mart-14 Nisan mesailerinin ücretini 15 Nisan'da, 15 Nisan-14 Mayıs çalışmalarının maaşını da 15 Mayıs'ta aldı.

1 MAAŞ FAZLA ALMIŞ OLACAKLAR

Ancak yapılan değişiklikle peşin almaları gereken 15 Nisan maaşları önümüzdeki günlerde kurumlarca tahakkuk ettirilerek 4B statüsüne geçen kamu personeline ödenecek.

Yapılan bu değişiklikle 2018 yılı içerisinde söz konusu çalışanlar bir maaş fazla almış olacak.

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