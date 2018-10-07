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4'üncü katın balkonundan düşüp yaralandı

Bursa'da alkol aldığı iddia edilen Hayrettin G., balkondan düştü. Genç adamın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

DHA | 07.10.2018 - 09:01..
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde alkollü olduğu öne sürülen Hayrettin G. (22), 4'üncü katın balkonunda dengesini kaybedip düştü. Ağır yaralanan Hayrettin G. hastanede tedaviye alındı.

KORUMALIKLARA YASLANIRKEN DENGESİNİ KAYBETTİ

Olay, İnegöl İlçesi Yenimahalle Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. 4'üncü kattaki evinin balkonunda alkol aldığı öne sürülen Hayrettin G., korumalıklara yaslanırken dengesini kaybedip düştü.

4'üncü katın balkonundan düşüp yaralandı

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Hayrettin G.'nin düştüğünü fark eden çevre sakinleri, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Hayrettin G., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinden kırıklar oluşan Hayrettin G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

4'üncü katın balkonundan düşüp yaralandı

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