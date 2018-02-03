taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.119
USD
3,7711
EURO
4,6987
ALTIN
161,65
PETR
68,2200

4’üncü kattan atlayarak intihar etti

Adana’da evinin balkonundan atlayarak intihar eden şahıs hayatını kaybetti.

İHA | 03.02.2018 - 09:40..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Seyhan İlçesi Kurtuluş mahallesi 64013 Sokak'ta meydana gelen olayda, Hakan Demirel evinin balkonuna çıkarak kendini aşağı attı.

SOKAKTAN GEÇENLER FARKETTİ

Sokaktan geçen bir vatandaş ise yerde cansız bir beden yattığını görmesi üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Demirel’in birkaç saat önce öldüğünü belirledi.

4’üncü kattan atlayarak intihar etti

ÜZERİNDE SAKİNLEŞTİRİCİ HAP BULUNDU

Olay yeri inceleme polisleri Demirel’in üstünde yaptığı aramada çok sayıda sakinleştirici hap buldu. Şahsın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

4’üncü kattan atlayarak intihar etti

4’üncü kattan atlayarak intihar etti

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
PKK destekçileri Almanya'da Türk vatandaşına saldırdı

PKK destekçileri Almanya'da Türk vatandaşına saldırdı

115
Tank ve obüsler Suriye sınırından girdi

Tank ve obüsler Suriye sınırından girdi

38
Almanya 4 FETÖ'cü askeri koruması altına aldı

Almanya 4 FETÖ'cü askeri koruması altına aldı

41
Zeytin Dalı Harekatı'nın bitmesi için Merkel'e mektup

Zeytin Dalı Harekatı'nın bitmesi için Merkel'e mektup

62
Rıdvan Dilmen: Tribünlerde neden Allahu ekber deniliyor

Rıdvan Dilmen: Tribünlerde neden Allahu ekber deniliyor

51
HDP'li Garo Paylan Fransız kanalında Türkiye'yi suçladı

HDP'li Garo Paylan Fransız kanalında Türkiye'yi suçladı

69
Esenyurt TEM bağlantı yolunda zincirleme kaza

Esenyurt TEM bağlantı yolunda zincirleme kaza

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM