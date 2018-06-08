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4'üncü kattan düşen Zeynep'i çamaşır ipleri kurtardı

Kırıkkale'de apartmanın 4. katından düşen 4 yaşındaki Zeynep Beyza Berkitay'ı çamaşır ipleri kurtardı. İplerin hızını azalttığı Berkitay kazayı yaralarla atlattı.

DHA | 08.06.2018 - 18:47..
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Bugün öğle saatlerinde Sanayi Mahallesi Mustafa Keskin Caddesi'nde Berkitay Ailesi'nin oturduğu 4 katlı apartmanın en üst katında bulunan evlerinin balkonunda oynayan Zeynep Beyza Berkitay, balkon korkuluklarının üzerine çıkınca dengesini yitirerek düştü.

ÇAMAŞIR İPLERİNE TAKILDI

Küçük Zeynep düşerken alt kattaki balkonların dışına doğru bağlanmış çamaşır iplerine takıldı. Çamaşır iplerine takılarak hızı azalan Zeynep, zemine düştü. Çevredekiler hemen küçük kızın yardımına koşarken, 112 Acil'e de haber verildi.

4'üncü kattan düşen Zeynep'i çamaşır ipleri kurtardı

SAĞLIK DURUMU İYİ

Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Zeynep Beyza Berkitay'ın olayı mucize eseri hafif yaralı atlattığı belirlendi. Tedaviye alınan küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

4'üncü kattan düşen Zeynep'i çamaşır ipleri kurtardı



4'üncü kattan düşen Zeynep'i çamaşır ipleri kurtardı

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