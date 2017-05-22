5 adımda sakız nasıl yapılır

Sakız çiğnemek kimi insanlarda artık alışkanlık haline geldi. Can sıkıntısı için ya da sigaradan uzak kalabilmek için sakız çiğneyenler için sakızın nasıl yapıldığını 5 maddede sıraladık.

ADIM ADIM SAKIZIN YAPIMI

1. Ağaçlardan elde edilen doğal kauçuk büyük bloklar halinde sakız fabrikasına gider. Burada büyük bloklar küçük parçalara ayıldıktan sonra ılık ve kuru bir odada birkaç gün beklemeye alınır.

İKİNCİ KAYNATMA

2. Kuruya sakız, büyük bir kazanda eriyinceye kadar kaynatılır. İçindeki böcek, ağaç kabuğu ve diğer yabancı maddeler arındırıldıktan sonra başka bir kazana aktarılır. Bu kazanda; pudra şekeri, mısır şurubu, boya, tatlandırıcı ve yumuşatıcılarla bir kez daha kaynatılır.

BEKLEMEYE ALINIR

3. Pişen karışım soğumaya bırakılır ve istenen kıvama gelmesi için birkaç saat yoğurulur.

4. Sakız; silindirlerle düzeleştirilir, üzerine pudra şekeri serpilir ve tabakalar halinde kesilir. Bir makine, tabakaların üstünü eşit parçalar halinde çizerek iz bırakır.

ARTIK SATIŞA HAZIR

5. Çizilmiş sakız tabakaları, doğru nem ve sıcaklığa ulaşana kadar saklanır. Daha sonra tabaklar, çizili yerlerinden kırılarak parçalara ayrılır. Bu sakız parçaları, ayrı ayrı ambalajlara sarılır, paketlenir. Sakızlar kutulara konduktan sonra dağıtımı yapılır.

SAKIZI İLK KİM YAPTI

Thomas Adams ve oğlu Küçük Tom, 1869 yılında tekerlekler için yeni bir lastik üretme umuduyla Meksika'da ağaç özsuyu getirtti.

Thomas, dalgınlıkla reçineden bir parça kopardı ve çiğnemeye başladı. "Hey, hiç de fena değilmiş!" dedi. Kısa bir süre sonra New York'un bir numaralı Adams Sakızları'nı üretmek için fabrika kurdular.