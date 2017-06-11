5 akaryakıt şirketine 807 bin lira para cezası

EPDK'nın konuyla ilgili ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, akaryakıt tesisi planında yer almayan gizli akaryakıt tankı bulundurması, taahhütte bulunduğu ürünü üretmemesi, bayisi olduğu dağıtıcı haricinde ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi gibi sebeplerle 5 akaryakıt şirketine toplam 807 bin 882 lira ceza verilmesi kararlaştırıldı.

3 ŞİRKETTEN YAZILI SAVUNMA İSTENDİ

EPDK ayrıca, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) dağıtıcı lisansı ve depolama lisansı sahibi iki şirketin talepleri doğrultusunda lisanslarını sonlandırırken, uzaktan erişim sisteminin Kuruma açılmaması, satışların otomasyon sistemine yansıtılmaması gibi gerekçelerle 3 şirketten yazılı savunma istedi, bir şirketin ise dağıtıcı lisansını iptal etti.