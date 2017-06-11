taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.943
USD
3,5370
EURO
3,9611
ALTIN
144,04
PETR
48,2500

5 akaryakıt şirketine 807 bin lira para cezası

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) 5 akaryakıt şirketine toplam 807 bin 882 lira ceza verildi.

11.06.2017 - 09:42
  1. Haberler
  2. Ekonomi

5 akaryakıt şirketine 807 bin lira para cezası

EPDK'nın konuyla ilgili ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, akaryakıt tesisi planında yer almayan gizli akaryakıt tankı bulundurması, taahhütte bulunduğu ürünü üretmemesi, bayisi olduğu dağıtıcı haricinde ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi gibi sebeplerle 5 akaryakıt şirketine toplam 807 bin 882 lira ceza verilmesi kararlaştırıldı.

3 ŞİRKETTEN YAZILI SAVUNMA İSTENDİ

EPDK ayrıca, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) dağıtıcı lisansı ve depolama lisansı sahibi iki şirketin talepleri doğrultusunda lisanslarını sonlandırırken, uzaktan erişim sisteminin Kuruma açılmaması, satışların otomasyon sistemine yansıtılmaması gibi gerekçelerle 3 şirketten yazılı savunma istedi, bir şirketin ise dağıtıcı lisansını iptal etti.

İlginizi Çekebilir
Etiyopya'da 900 ton altın rezervi bulundu
Benishangul-Gumuz Eyaleti'nde 900 ton altın rezervi bulunduğu bildirildi.
Canikli: Türkiye'ye güven en üst seviyede
Başbakan Yardımcısı Canikli, ilk 5 ayda 7,2 milyar dolarlık portföy yatırımının Türkiye'ye girdiğini belirtti.
ABD Katar'ı LNG tahtından indirmek istiyor
Katar'ı soyutlamaya çalışan ambargoların nedenlerden biri de LNG meselesi. Sıvılaştırılmış doğalgazda kartlar yeniden dağıtılıyor.
Rusların tatil tercihi Türkiye
Rusya Tur Operatörleri Birliğinden yapılan açıklamada, haziran tatilinde Türkiye'nin bir numaralı tercih olacağı belirtildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başbakan Yıldırım'dan Katar krizi hakkında açıklama

Başbakan Yıldırım'dan Katar krizi hakkında açıklama

42
FETÖ'cü darbecilerin 10 yalanı

FETÖ'cü darbecilerin 10 yalanı

36
Başbakan Yıldırım'dan Rabia esprisi - İZLE

Başbakan Yıldırım'dan Rabia esprisi - İZLE

31
Adana'da silahlı kavga: 10 yaralı

Adana'da silahlı kavga: 10 yaralı

37
Selimiye Camisi'ne 'Üzerinde her canın hakkı var' mahyası

Selimiye Camisi'ne 'Üzerinde her canın hakkı var' mahyası

3
Antalya'da ormanı kundaklayan şüpheliyi esnaf yakaladı

Antalya'da ormanı kundaklayan şüpheliyi esnaf yakaladı

16
Şehit öğretmenin teyzesi ile eniştesi kazada yaralandı

Şehit öğretmenin teyzesi ile eniştesi kazada yaralandı

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM