5 akrabasını öldüren şizofren: Tüm köyü öldürecektim

Dün saat 06.00 sıralarında eskiden köy statüsündeki Bulduk Mahallesi'nde meydana gelen olayda; hayvancılık yapan, annesi Hatice Kömür ile birlikte kalan ve bekar olan Atılgan Kömür, aralarında yaklaşık 200 metre mesafe bulunan 4 ayrı eve giderek husumetli olduğu ileri sürülen akrabaları Bekir Kıran (80), Mustafa Tokat (80), Meryem Tokat (79), oğlu Hamit Tokat (51) ve Mehmet Tokat'ı (64) tüfekle ateş ederek öldürdü.

SON KURBANINI ÖLDÜREMEDEN GÖZALTINA ALINDI

Kömür, Mehmet Tokat'ı öldürdükten sonra Tokat'ın kardeşi Harun Tokat'ın evine yöneldi. Bu sırada öldürülen Mehmet Tokat'ın ailesi, Harun Tokat'a telefonla durumu anlatıp, kapıyı açmamasını söyledi. Harun Tokat kapıyı açmayınca; Kömür, son kurbanını öldüremeden, evin dışından ateş ederek ayrıldı. Ardından evine gidip kahvaltı yaptıktan sonra yeniden kurşun alıp katliamına devam etmek isterken jandarma tarafından gözaltına alındı.

''EVLENMEK İSTİYORDUM, 'BU DELİ BUNA KIZ VERMEYİN' DİYE ENGEL OLDULAR''

1'i kız 2 kardeşi İsveç'te olan ve bir dönem kendisi de İsveç'te kalan Atılgan Kömür, ilk ifadesinde "Babam öldükten sonra benim, bu akrabalarımla aram açıldı. Beni hep hor gördüler, dışladılar. Bizi akraba gibi görmüyorlardı. Bekardım ve evlenmek istiyordum. Görücü usulü ile birkaç kez kız istemeye gittik. Akrabalarım 'Bu deli, buna kız vermeyin' diye evlenmeme engel oldular." dedi.

KURŞUNLARI BİTİNCE EVE DÖNÜP, KAHVALTI YAPMIŞ

Akrabalarının üvey kız kardeşini boşanmaya zorladıklarını ileri süren Kömür, olay günü koyunları otlatıp eve uğramadan tüfekle cinayetleri işlemeye başladığını ve kurşunları bittiği içinde eve döndüğünü; acıktığı için annesiyle birlikte kahvaltı yaptığını ve tekrar kurşunları hazırlayıp evden çıkmak isterken gözaltına alındığını söyledi.

"KAHVALTIMI YAPIP, TÜM KÖYÜ ÖLDÜRECEKTİM"

Kömür, "Kahvaltımı yaptıktan sonra mermilerimi yanıma aldım. Tüm köyü öldürecektim." dedi. Kitap okumayı çok sevdiğini ve 'Akıl oyunu' adlı kitaptan etkilendiğini belirten Kömür, "Evimde genelde bilim kurgu ve cinayet romanları okuyorum. Özellikle Akıl Oyunu kitabından etkilendim." dediği öğrenildi.

Evinin bahçesinde spor yapmak için kendi imkanlarıyla yaptığı aletlerin olduğu görülen Kömür'ün, koyunlarını otlatırken namlusunu kısalttığı tek kırma tüfekle şişelere atış yaparak, atışlarını geliştirmeye çalıştığını söylediği öğrenildi.

''BEN CIA AJANIYIM, AMERİKA VE İNGİLİZLERLE İŞBİRLİĞİ YAPIYORUM''

Kendisini sorgulayanlara da "Sen CIA ajanı mısın?" diye soran Kömür'ün, ifadesinde, "Hayvancılık yapmaktayım, aynı zamanda kendimi CIA ajanı olarak size tanıtabilirim. Ben Amerikalılar ve İngilizlerle işbirliği yapıyorum." dedi.

İfadesinde öldürdüğü 5 kişiyi tanıdığını ve tek tek isimlerini sayan Kömür, "Bu kişiler benim komşularımdır. CIA, MİT ve M16 bana yetki vererek 'İstediğin kişiyi öldürebilirsin, hiçbir savcı seni sorgulayamaz, biz senin arkandayız' diyerek bana yetki verdiler. 7 yaşımdan beri Amerikalılar ve Türk derin devletiyle içli dışlıyım." dedi.

KURBANLARINA KONUŞMA FIRSATI VERMEMİŞ

Kurbanlarına konuşma fırsatı vermeden öldürdüğünü anlatan Kömür, "Vurmuş olduğum 5 kişi elimde tüfeği görünce kaçmaya çalıştı. Fakat ben hiç birisine konuşma fırsatı vermeden kafalarına sıktım. Bu kişiler beni daha önce küçümseyerek aşağıladılar. Çayıma, şekerime zehir katarak beni felç etmeye çalıştılar. Hamit Tokat hariç 4 kişi albay ve yarbay rütbelidir. Hamit Tokat, albay ve yarbay olmamasına rağmen beni küçük düşürmüştür. O yüzden kafasına sıktım. Başka insanlar beni Mehdi olarak tanımlasa da ben kendimi Mehdi olarak görmüyorum. Beni genelde istihbaratçılar Mehdi olarak tanımlar." dedi.

BİR KAÇ KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRECEKMİŞ, ACIKMIŞ

Cinayetleri tasarlayarak işlediğini belirten Kömür, "Kafamda belirleyerek silahla öldürdüğüm kişilerin evine gittim. Hiçbiri tesadüf eseri değil. Bir kaç kişiyi daha öldürecektim. Fakat acıktım. Eve döndüm, kahvaltı yaptım. Jandarma beni almasaydı Mustafa Topal ve Mehmet Biçen isimli şahısları da öldürecektim." dedi.

Kömür, kaçma niyetinin olmadığını, bu kişileri öldürmeyi 3-4 aydır planladığını, psikolojik tedavi görmediğini, sigara, alkol, kumar ve uyuşturucu gibi alışkanlıklarını olmadığını belirterek, "Bunu istihbaratçılara sorup öğrenebilirsiniz." dedi.

"ÖLDÜRDÜĞÜM İNSANLAR TURGUT ÖZAL, EŞREF BİTLİS VE GAFFAR OKKAN'I ÖLDÜRDÜ"

Kömür, öldürdüğü kişilerin araçlarının lastiklerini bıçakla kendisinin kestiğini belirterek, "Bu insanlara ön korku vermek istedim. Ama anlamadılar. Öldürdüğüm insanlar Turgut Özal, Eşref Bitlis ve Gaffar Okkan'ı öldürmüş insanlardır. Bunlar istihbaratçı albay ve yarbaydır. Bu insanları öldürdüğümden dolayı pişman değilim. Tamamen milliyetçilik duygularımla hareket ettim." dedi.

EVE DÖNDÜĞÜNDE ANNESİ AĞLAMIŞ

Eve döndüğünde annesinin duyduğu silah seslerinden dolayı kendisinin bir şeyler yaptığını anladığını belirten Kömür, "Sadece ağladı ve ne yaptığımı sordu. Aramızda başka diyalog geçmedi." dedi. Kömür çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mahkeme Kömür'ün akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığının tesbiti edilmesine karar verdi.

5 KİŞİNİN CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Öldürülen Bekir Kıran, Mustafa Tokat, Meryem Tokat, oğlu Hamit Tokat ve Mehmet Tokat'ın cenazeleri morgdan alınıp evlerine getirilerek helallik alındı. Ardından gözyaşları içinde Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

AİLESİ MAHALLEDEN UZAKLAŞTIRILDI

Katliamın ardından güvenlik gerekçesiyle mahalleden uzaklaştırılan Kömür'ün annesi Hatice Kömür, fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Tedavi tamamlanan Hatice Kömür daha sonra başka bir yere yerleştirildi. Kömür ailesine ait yaklaşık 150 koyunun da yine güvenlik gerekçesiyle mahalleden alınıp, başka bir yere götürüldüğü öğrenildi.

















