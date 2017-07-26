taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.206
USD
3,5653
EURO
4,1503
ALTIN
142,72
PETR
50,5500

5 aylık bebeği kaldırıma terk ettiler

Kayseri'nin Develi ilçesinde kaldırıma terk edilmiş 5 aylık erkek bebek bulundu.

26.07.2017 - 10:46
  1. Haberler
  2. İç Haber

Develi'nin Köşkpınar Mahallesi'nde kaldırımda battaniyeye sarılı bebek gören vatandaşlar 112 ve 155 ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri erkek bebeği Develi Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirlenirken, yapılan tahlil sonuçlarının ardından bebek Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne teslim edilecek. Battaniyeye sarılı bebeğin yanında sadece mamasının bulunduğu kaydedilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

5 aylık bebeği kaldırıma terk ettiler

5 aylık bebeği kaldırıma terk ettiler

İlginizi Çekebilir
Cinsel istismara rekor ceza
Giresun'da, 9 çocuğa cinsel istismardan yargılanan sanığın davası 217 yıl hapis cezası verilerek sonlandı.
FETÖ'nün bilişim yapılanmasına operasyon: 50 tutuklama
İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda, gözaltına alınan 68 kişiden 50'si tutuklandı.
Saldırganlar öldürüp kız arkadaşını kaçırdı
Ankara'da kız arkadaşı ile birlikte boş bir arazide otomobilde oturan bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Kurullarda görev alacak hükümet üyeleri belirlendi
Kurul ve komisyonlarda, başkan veya üye olarak görev alacak hükümet üyelerine ilişkin Başbakanlık genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'den 3 ülkeye yeni yaptırım kararı

ABD'den 3 ülkeye yeni yaptırım kararı

48
Cengiz Ünder Roma'daki ilk golünü attı - İZLE

Cengiz Ünder Roma'daki ilk golünü attı - İZLE

59
PKK Rusya'dan yardım istedi

PKK Rusya'dan yardım istedi

81
Hadise eş kriterini açıkladı

Hadise eş kriterini açıkladı

136
Mescid-i Aksa'da namaz sonrası müdahale: 13 yaralı

Mescid-i Aksa'da namaz sonrası müdahale: 13 yaralı

57
Asena Atalay Bodrum'da

Asena Atalay Bodrum'da

19
İsrail’den Erdoğan’ın sözlerine tepki

İsrail’den Erdoğan’ın sözlerine tepki

172
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM