5 aylık bebeği kaldırıma terk ettiler

1 Bamyanın faydaları şaşırtıyor Uzm. Dyt. Gizem Keservuran, pek sevilmeyen bir sebze olan bamyanın vücudumuzun adeta her bir köşesine sağladığı faydaları anlattı.

2 ABD hem DEAŞ'a hem de PKK'ya silah veriyor Şırnak'ta öldürülen teröristin ABD yapımı M-4 piyade tüfeği, 2014 yılında DEAŞ'a dağıtılan silahlarla aynı kafilede olduğu tespit edildi.

3 Fahriye Evcen-Burak Özçivit çiftinden muhabirlere jest Geçtiğimiz ay dünya evine giren Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, önceki gün Levent trafiğinde görüntülendi.

4 Londra'da asitli saldırılar sürüyor Londra'da geçtiğimiz günlerde de gerçekleşen asitli saldırılara yenileri eklendi. Saldırıların çetelerle ilgili olduğu düşünülüyor.

5 Ünlülerin mezun olduğu okullar İşte ortak noktaları milyonlar tarafından tanınmak olan ünlülerin okudukları üniversite ve mezun oldukları bölümler.

6 Uyuşturucu tacirleri sulama için yağmur suyu biriktirmiş Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bitkilerin sulanması için yağmur suyunun biriktirildiği ortaya çıktı.