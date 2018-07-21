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5 bakanlık için yardımcı atamaları yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 5 bakanlığa ait yardımcı atamaları Resmi Gazete'de yayınladı.

Haber Merkezi | 21.07.2018 - 02:13..
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5 bakanlık için yardımcı atamaları yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı yardımcıları atandı.

Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararlarına göre;

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Cengiz ÖNER atandı

– Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Hilmi BİLGİN atandı

– Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Selahaddin MENTEŞ atandı

– Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Yıldız SEFERİNOĞLU atandı

– Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Hamza YERLİKAYA atandı

– Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Sinan AKSU atandı

– Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Prof. Dr. Ahmet Haluk DURSUN atandı

– Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Nadir ALPASLAN atandı

– Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Ömer ARISOY atandı

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Prof. Dr. Muhammet GÜVEN atandı

– Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Enver İSKURT atandı

– Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Dr. Ömer Fatih SAYAN atandı

– Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Selim DURSUN atandı

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