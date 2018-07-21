5 bakanlık için yardımcı atamaları yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı yardımcıları atandı.
Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararlarına göre;
– Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Cengiz ÖNER atandı
– Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Hilmi BİLGİN atandı
– Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Selahaddin MENTEŞ atandı
– Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Yıldız SEFERİNOĞLU atandı
– Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Hamza YERLİKAYA atandı
– Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Sinan AKSU atandı
– Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Prof. Dr. Ahmet Haluk DURSUN atandı
– Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Nadir ALPASLAN atandı
– Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Ömer ARISOY atandı
– Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Prof. Dr. Muhammet GÜVEN atandı
– Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Enver İSKURT atandı
– Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Dr. Ömer Fatih SAYAN atandı
– Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Selim DURSUN atandı