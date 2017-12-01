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5 dakika süren 100 bin TL’lik cep telefonu hırsızlığı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, kar maskeleriyle 70 tane telefonu çalan hırsızlar kayıplara karıştı.

İHA | 01.12.2017 - 09:55..
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İstanbul, Bağcılar’da bir telefon bayisinde sabaha karşı,  edinilen bilgiye göre, iş yerine bir arabayla gelen yüzleri maskeli üç hırsız kepengi demir levyeyle kırarak içeriye girdi. Cam tezgahın içerisinde bulunan telefonları almak için de hırsızlar yine ellerinde bulunan levyeyi kullandı. Tezgahın camlarını da levyeyle kıran hırsızlar yaklaşık 5 dakika içerisinde 100 bin TL değerindeki telefonları alarak geldikleri araçla kaçarak kayıplara karıştı.

TEZGAHI AÇMAK YERİNE KIRDILAR

Yaşanan hırsızlık anları iş yerinde bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde hırsızlar araba ile işyerinin önüne geliyor ve kepengi ellerinde bulunan levyeyle kırmaya başlıyor. Yaklaşık 2 buçuk dakika da kepengi kıran hırsızlar içeriye giriyor. Telefonları tezgahta gören hırsızlar tezgahı açmak yerine ellerinde bulunan levyeyi kullanıyor.

Yaklaşık iki buçuk dakika da içeri de kalarak telefonları toplayan hırsızlar daha sonra olay yerinden kaçıyor.

5 dakika süren 100 bin TL’lik cep telefonu hırsızlığı VİDEO

POLİS İŞ YERİ SAHİBİNE 'BİR GELİŞME OLURSA BİZİ HABERDAR ET' DİYEREK GİTTİ

İş yeri sahibi Tahsin Keskin 5 dakika da 100 bin TL değerinde malının çalındığını belirterek “Sabaha karşı beş gibi dükkanda ki alarm çalmaya başladı. Kamerayı açtım ve görüntüye baktım. O anda hırsızların içeriye girdiğini gördüm. Hemen kalktım buraya geldim 1 buçuk dakika içerisinde ama o sırada hırsızlar toplamda 70 cihazımı aldılar. Daha sonra polis geldi olayı anlattım. Görüntüleri izlediler belki hırsız yakalanır dedim. Ancak ekipler bunların yüzleri maskeli bundan bir şey çıkmaz dediler. Daha sonra olay yeri inceleme ekipleri geldi onlar da bir şey bulamadılar. Daha sonra başka ekipler yönlendirildi ancak onlar da geldi ve bir gelişme olursa bizi haberdar et diyerek ayrıldılar.” dedi.

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