taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.491
USD
3,6358
EURO
3,9089
ALTIN
143,67
PETR
51,7300

5 günlük bebeğini dövüp hastanelik eden annaye soruşturma

Edirne'de 22 yaşındaki D.K., iddiaya göre 5 gün önce dünyaya getirdiği kız bebeğini ağladığı gerekçesiyle döverek hastanelik etti.

18.03.2017 - 13:50
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

2

Edirne Yıldırım Hacısaraf Mahallesi’nde oturan, günlük işlerde çalışan H.K. ile evli olan D.K., 5 gün önce bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

DÖVEREK SUSTURMAYA ÇALIŞTI

Melis adı verilen bebeğini emzirdiği sırada kucağın düşüren D.K., ağlaması üzerine döverek susturmaya çalıştı. Bu sırada ağlayan bebek sesini duyan amca L.K., anne D.K.’nin elinden bebeği alarak telefonla olayı polise bildirdi.

POLİS ANNEYİ GÖZALTINA ALDI

Eve gelen polis ekipleri yüzünde tırnak izi bulunan bebeğin tedavisi için olay yerine sağlık ekiplerini çağırarak anne D.K.,’yı gözaltına aldı. Henüz 5 gün önce dünyaya gelen Melis bebeği, annesinin 'susturmak' için dövdüğü idda edildi.

BEBEKTE DARP İZLERİ GÖRÜLDÜ

Sağlık ekipleri yüzünde çizikler ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi bulunan bebeği tedavi için, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Bebek Yoğun Bakım Ünitesi’ne kaldırdı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Edirne Cumhuriyet Savcılığı, anne D.K.’nın Selimiye Karakolu’nda polis tarafından ifadesinin andından yeni doğum yapıp dikişlerinde kanama olması nedeniyle, daha sonra sorgusu için evinde dinlenmesine karar verdi.

Savcılık çocuğun hastanedeki tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Çocuk Yuvası'na teslim edilmesi, bebeğin ölümü halinde anne Derya K.’nin iyileşmesini beklemeden sorgusu için adliyeye getirilmesini istedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

5 günlük bebeğini dövüp hastanelik eden annaye soruşturma
BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump'ın esprisi Merkel'i şaşırttı

Trump'ın esprisi Merkel'i şaşırttı

123
Fransız bakanın eflatun çorapları

Fransız bakanın eflatun çorapları

19
Paris'te iki terör saldırısı birden yaşandı

Paris'te iki terör saldırısı birden yaşandı

120
THY uçuş rakamlarını açıkladı

THY uçuş rakamlarını açıkladı

57
Çanakkale Köprüsü'nün yapımına hayır diyenler var

Çanakkale Köprüsü'nün yapımına hayır diyenler var

153
Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin'in kardeşi buluştu

Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin'in kardeşi buluştu

52
Aykut Kocaman'dan sevinmedi diyenlere: Kepazelik

Aykut Kocaman'dan sevinmedi diyenlere: Kepazelik

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM