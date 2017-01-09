5 günlük hava durumu raporu

İzmir'de, 10 kere 'bombalı araç var' diyerek kendi aracını ihbar eden E.T. yine serbest kaldı.

Oyuncu Nehir Erdoğan, Ahmet Sesigürgil ile olan 2 yıllık evliliğini sonlandırdı..

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Şubat ve ağustos ayında öğretmen ataması yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu yıl şubat ve ağustos aylarında 30 bin öğretmen ataması yapmak için harekete geçti.