Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu, Mersin, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Antalya’nın doğu, Ağrı’nın batı ilçeleri yağışlı geçecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak, batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacak.
İşte Meteoroloji verilerine göre 5 günlük hava durumu raporu:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA