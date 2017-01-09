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5 günlük hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde azalırken, batı kesimlerde sıcaklık artacak.

Haber Merkezi | 09.01.2017 - 09:24
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5 günlük hava durumu raporu

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu, Mersin, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Antalya’nın doğu, Ağrı’nın batı ilçeleri yağışlı geçecek.

5 günlük hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak, batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacak.

5 günlük hava durumu raporu

İşte Meteoroloji verilerine göre 5 günlük hava durumu raporu:

PAZARTESİ

5 günlük hava durumu raporu

SALI

5 günlük hava durumu raporu

ÇARŞAMBA

5 günlük hava durumu raporu

PERŞEMBE

5 günlük hava durumu raporu

CUMA

5 günlük hava durumu raporu


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