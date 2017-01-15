5 günlük hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in batısı ile Kırıkkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BU HAFTA YAĞMURLU GEÇECEK

Genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek yağışların, bu sabah ilk saatler ile gece saatlerinde Muğla çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İşte Meteoroloji verilerine göre 5 günlük haritalı hava raporu:

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA