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5 günlük hava durumu raporu

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, yurdun batısı ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusunun az bulutlu olması bekleniyor

15.01.2017 - 13:23
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5 günlük hava durumu raporu

ASD

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in batısı ile Kırıkkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BU HAFTA YAĞMURLU GEÇECEK

Genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek yağışların, bu sabah ilk saatler ile gece saatlerinde Muğla çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İşte Meteoroloji verilerine göre 5 günlük haritalı hava raporu:

PAZARTESİ

5 günlük hava durumu raporu

SALI

5 günlük hava durumu raporu

ÇARŞAMBA

5 günlük hava durumu raporu

PERŞEMBE

5 günlük hava durumu raporu

CUMA

5 günlük hava durumu raporu

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