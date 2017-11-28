5 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında görevden uzaklaştırılan bir muvazzaf astsubay ile bir polis akademisi öğrencisinin de bulunduğu 12 şüpheliye yönelik çalışma başlattı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR

Ekipler, İzmir, Ankara, İstanbul, Manisa ve Konya'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 12 kişiyi gözaltına aldı.

BYLOCK KULLANIMI

Tanık beyanlarıyla gözaltına alınan şüphelilerden 11'inin örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.