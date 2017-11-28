taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.574
USD
3,9268
EURO
4,6684
ALTIN
163,51
PETR
63,2200

5 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

İzmir merkezli düzenlenen operasyon kapsamında 12 FETÖ şüphelisi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

AA | 28.11.2017 - 15:03..
  1. Haberler
  2. İç Haber

5 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında görevden uzaklaştırılan bir muvazzaf astsubay ile bir polis akademisi öğrencisinin de bulunduğu 12 şüpheliye yönelik çalışma başlattı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR

Ekipler, İzmir, Ankara, İstanbul, Manisa ve Konya'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 12 kişiyi gözaltına aldı.

BYLOCK KULLANIMI

Tanık beyanlarıyla gözaltına alınan şüphelilerden 11'inin örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

İlginizi Çekebilir
CHP'nin TBMM Başkanvekili frak giyecek
CHP'de Akip Hamzaçebi'nin yerine Meclis Başkanvekili seçilen Tüzün, Genel Kurul'u değişen iç tüzüğe rağmen frak giyerek yönetecek.
Maden ocağındaki göçükte ölen işçinin cenazesi defnedildi
Zonguldak'taki maden ocağında göçük altında kalarak hayatını kaybeden madencinin cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.
Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi: 16 yaralı
Kahramanmaraş'ta, kayganlaşan yolda devrilen askeri araçta 14'ü asker 16 kişi yaralandı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Mutluluğun sırlarını 75 yıllık araştırma ortaya çıkardı
Harvard biliminsanlarının 75 yıl önce başladığı ve mutluluk üzerine şimdiye kadar yapılmış en uzun araştırmanın sonucu açıklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsmail Küçükkaya belge tartışmasına katıldı

İsmail Küçükkaya belge tartışmasına katıldı

237
Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiaları asılsız çıktı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiaları asılsız çıktı

905
Leyla İmret Türkiye'den Almanya'ya kaçışını anlattı

Leyla İmret Türkiye'den Almanya'ya kaçışını anlattı

170
Rize'de cam filmi yasağı yok

Rize'de cam filmi yasağı yok

164
İsrail Dışişleri, Türk Musevi cemaatiyle iletişimi kesti

İsrail Dışişleri, Türk Musevi cemaatiyle iletişimi kesti

52
Din İşleri Yüksek Kurulu: Bitcoin uygun değildir

Din İşleri Yüksek Kurulu: Bitcoin uygun değildir

226
CHP'li Aykan Erdemir hakkında yakalama kararı

CHP'li Aykan Erdemir hakkında yakalama kararı

240
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM