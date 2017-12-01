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5 ilde FETÖ operasyonu

Konya merkezli yürütülen operasyonlarda 11'i muvazzaf, 12 astsubay gözaltına alındı.

DHA | 01.12.2017 - 14:18..
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik başlatılan soruştuma kapsamında, daha önceki operasyonlarda gözaltına alınan askerlerin ifadesi doğrultusunda, örgüt üyesi olduğu ileri sürülen 11'i muvazzaf, 1'i soruşturma kapsamında daha önceden açığa alınmış, 12 astsubay hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

5 ilde FETÖ operasyonu

12 ASKER GÖZALTINDA

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı tarafından bugün 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Diyarbakır'da 4, Şırnak'ta 3, Gaziantep'te 2, Şanlıurfa'da 2, Konya'nın Kulu ilçesinde 1 kişi olmak üzere 12 asker gözaltına alındı.

Konya'ya getirilen şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

5 ilde FETÖ operasyonu

5 ilde FETÖ operasyonu

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