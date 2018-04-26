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5 ilde kalpazanlara operasyon: 15 gözaltı

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmeye hazırlanan sahte paralar ele geçirildi.

DHA | 26.04.2018 - 09:01..
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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin piyasaya sahte para sürdüğünü belirleyerek çalışma başlattı. Polis ekipleri, yaptığı soruşturma sonucu 5 ilde 25 şüpheliyi tespit etti.

5 ilde kalpazanlara operasyon: 15 gözaltı

38 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde İstanbul, Samsun, Gaziantep, Antalya ve Balıkesir'de bulunan 38 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 15 kişi gözaltına alınırken, polis ekiplerinin bazı adreslerdeki işlemlerinin devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

5 ilde kalpazanlara operasyon: 15 gözaltı

PİYASAYA SÜRMEYE HAZIRLANIYORLARDI

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda sahte para yapımında kullanılan para kağıdı, basımı tamamlanmış fakat kesilmemiş 50, 100 ve 200 liralık balyalar halinde paralar ile para basımında kullanılan yazıcılar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 15 şüpheli Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheliler hakkında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüte üye olmak' ile 'Parada sahtecilik' suçlarından işlem başlatılacağı öğrenildi.

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