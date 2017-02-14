5 ilde okullar tatil edildi

Şırnak'ta kar yağışı sonucu il merkezi ve bağlı köylerde eğitime bir gün ara verildi.



Kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bugün, il merkezi ile merkeze bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.



Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

VAN

Van'ın Çatak ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş, yaptığı açıklamada, etkisini sürdüren kar nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı mahallelerdeki okullarda eğitime bir gün ara verildiğini söyledi.



Bu arada ilçe genelinde kar nedeniyle ulaşım sıkıntısının yaşandığı yollarda ekiplerin çalışması sürüyor.



Gevaş ilçesinde de kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edildi.



Gevaş'ta dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 40, yüksek kesimlerde 60 santimetreye ulaşırken,

Gevaş merkez ile bağlı mahallelerindeki ilk, orta ve liseler tatil edilerek öğrenciler evlerine gönderildi. Belediye ekipleri ise kardan kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

ORDU

Ordu'da yoğun kar yağışı nedeniyle 7 ilçede eğitime bir gün ara verilirken, 3 ilçede ise bazı okullar kısmi tatil edildi.



Ordu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre yoğun kar yağışı sonucu Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan ilçelerinde okullar bir gün süreyle tatil edildi.



Ayrıca Altınordu ilçesinin Saraycık İlkokulu-Ortaokulu, Gerce İlkokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Gökömer İlkokulu-Ortaokullarında, İkizce ilçesinde Devecik, Kaynartaş, Şenbolluk ve Yoğunoluk Mahalleleri ile bu okullardan liselere, özel eğitim sınıflarına, özel rehabilitasyon merkezine taşımalı eğitim kapsamında giden öğrencilere ve Perşembe ilçesinde taşımalı eğitim gören öğrencilere okullar bir gün süreyle tatil edildi.

GİRESUN

Giresun'da kar yağışı nedeniyle üç ilçede okullar tatil etildi.

Doğankent, Tirebolu ile Güce ilçelerindeki tüm okullarda eğitime, kar yağışı nedeniyle bugün ara verildi.



İl merkezinde de Yağmurca ve Okçu köylerinde eğitime ara verilirken Dereli, Yağlıdere ve Espiye ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapan öğrenciler için okul tatil edildi.

HAKKARİ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşmalı köy okulları öğleden sonra tatil edildi.



Yüksekova ilçesinde etkili olmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle taşmalı köy okulları öğleden sonra için tatil edildi.