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5 ilde suç örgütlerine operasyon

Antalya merkezli 5 ilde suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. 3'ü kadın 28 kişi gözaltına alındı.

17.01.2017 - 12:31
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Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından kentte "pervaneler" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

SUÇ ÖRGÜTLERİNE OPERASYON

Yağma, silahla yaralama, tehdit, tefecilik suçlarını gerçekleştirdikleri belirlenen örgüte yönelik Antalya başta olmak üzere İstanbul, Ankara, Isparta ve Diyarbakır’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 3’ü kadın 28 kişi gözaltına alındı.

5 ilde suç örgütlerine operasyon

ÇOK SAYIDA SİLAH VE SENETLER BULUNDU

Şüphelilerin ev ve arabalarında yapılan aramalarda, 7 tabanca ve bu tabancalara ait şarjör, 127 adet değişik çapta tabanca mermisi, 1 adet sinyal kesici cihaz, 3 adet pompalı tüfek ve bu tüfeklere ait 2 şarjör, 8 adet av fişeği, bir adet uzun namlulu silaha ait fişek, bir adet kuru sıkı tabanca ve şarjör, çelik yelek, çok sayıda senet, kullanıma hazır ve uyuşturucu madde ve tarihi eser niteliği taşıyan materyal ve çelik yelek ele geçirildi.

5 ilde suç örgütlerine operasyon

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