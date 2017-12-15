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5 kişilik aile 1.5 aydır otomobilde yaşıyor

Geçirdiği iş kazası sonucu iş göremez hale gelip ailesi ile birlikte İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir otomobilde yaşayan Murat Atay, yetkililerden yardım istiyor.

DHA | 15.12.2017 - 09:13..
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İstanbul Sultanbeyli'de nakliye işleri yapan Murat Atay, geçirdiği bir iş kazası nedeniyle çalışamaz duruma geldi. Maddi imkansızlık yaşayan aile,  Murat Atay'ın kardeşine ait otomobile sığındı. Murat Atay, eşi Ayla, 16 yaşındaki oğlu Berat,  13 yaşındaki oğlu Samet  ve 3 yaşındaki kızı Ela ile Beşiktaş'ta bir otomobilde yaşamaya başladı.

5 kişilik aile 1.5 aydır otomobilde yaşıyor

"KOMŞULAR YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIYOR"

Murat Atay, "Kiramızı veremedik. 1.5 aydan beri arabanın içerisinde yaşıyoruz. Otoparklara gidiyoruz, banyoyu da 15-20  günde bir komşulara gidiyoruz, otoparklarda yıkanıyoruz. Yeme-içme ihtiyacını da Beşiktaş Belediyesi bir haftadır getiriyor. Komşular sağ olsun yardımcı olmaya çalışıyorlar. Nakliye işi yapıyordum. Ayağımın üstüne para kasası düştü. Ağır işte çalışamıyorum. Bizde şaşırdık kaldık. Bizden zor durumda olanlar da var." dedi.

"ÇOCUĞUM 'ANNE SİZ NİYE AĞLIYORSUNUZ' DİYOR"

Ayla Atay ise, "Çok zor durumdayız, önümüz kış. Biz burada yatamıyoruz çocuk donuyor sabaha kadar. Gözümüze uyku girmiyor. Devlet büyüklerimize sesleniyorum, bize de yardım etsinler. Bu çocuğum için yardım etsinler. Biz burada ağladığımız zaman çocuk bize 'anne siz niye ağlıyorsunuz, biz niye burada yatıyoruz' diyor. İki tane oğlum var birisi 16 yaşında diğeri 13 yaşında. Hepsinin psikolojisi bozulmuş. Diğer çocuklar komşulara gittiler. Komşular soğukta kalmasın diye her biri bir tanesini alıp götürdüler. Onlar da üzülüyor bizi burada gördükçe. Kaldık çaresiz bilmiyorum. Özel ihtiyaçlarımızı doğru dürüst karşılayamıyoruz. Ne giyinme konusunda ne banyo. Çocuklarımı ıslak mendille silerek kıyafetlerini giydirmeye çalışıyorum." diye konuştu.

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