5 kişinin ölümüne neden olan umut taciri yakalandı

Balıkesir açıklarında geçtiğimiz hafta üçü çocuk beş kişinin ölümüne neden olan insan kaçakçısı Afganistan uyruklu Özbek asıllı Amanullah O. Zeytinburnu'nda düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

ANNE VE ÇOCUKLAR BİRBİRİNE SARILARAK DONMUŞ OLARAK BULUNDU

Geçtiğimiz günlerde, insan kaçakçısı çete, 4 kişilik tekneye 14 sığınmacıyı bindirmişti. Fiber tekne, rüzgarlı hava nedeniyle Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Maden Adası açıklarında battı.

Kazada, 3'ü çocuk 1'i kadın 5 kişi hayatını kaybederken, Sahil Güvenlik ekipleri 9 kişiyi ölümden kurtardı. Sahil Güvenlik komutanlığı ekipleri, ölen 3 çocuğun annelerine sarılarak donmuş cansız bedenlerini karaya çıkartmıştı. Yaşanan insanlık dramı yürekleri sızlattı.

ORGANİZATÖR İSTANBUL'DA YAKALANDI

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta 4 kişilik tekneye 14 kişiyi bindirerek 3'ü çocuk 5 kişinin ölümüne neden olan insan kaçakçılık çetesine operasyon düzenledi.

Anne ve çocuklarının ölümüne neden olan çetenin organizatörü olduğu iddia edilen Özbek asıllı Afganistan uyruklu 50 yaşındaki Amanullah O. Zeytinburnu'nda düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

ÖLÜM YOLCULUĞU 3 BİN DOLAR

Gözaltına alınan organizatör Amanullah O.'nun kişi başı 3 bin dolar para aldığı belirlendi. Organizatörün ofisinde yapılan aramalarda, çok sayıda sahte pasaport, dövizler, çocukların havuzlarda kullandığı can simitleri, yetişkinler için can yelekleri, soğuk hava koşullarına uygun uyku tulumları, şemsiyeler ve yağmurluklar ele geçirildi.

Amanullah O. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçirilerek emniyete götürüldü.