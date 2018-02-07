Ordu'nun Çambaşı Yaylası ile Mesudiye ilçesini birbirine bağlayan yolda yer yer 5 metre yüksekliğe ulaşan kar, Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizleniyor.
5 metrelik karda zorlu kış mesaisi VİDEO
Karın yüksekliğinin 5 metreye ulaştığını gören vatandaşlar, fotoğraf çektirerek anı yakalıyor.
Ordu'da kar kalınlığı 5 metreyi buldu FOTO GALERİ
KAR AÇMA ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Ordu’nun Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası’nda sürdürülen kar açma çalışmaları havadan görüntülendi. 5 metreyi bulan karda ekipler, tabiatın bütün zorluğuna karşın karla kapalı yolları açıyor.
Ordu'da 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda belediye ekiplerinin özverili çalışmalarıyla kar açma çalışmaları sürüyor.