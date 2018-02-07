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5 metrelik karda zorlu kış mesaisi

Ordu'da 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda belediye ekiplerinin özverili çalışmalarıyla kar açma çalışmaları sürüyor.

İHA | 07.02.2018 - 09:31..
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Ordu'nun Çambaşı Yaylası ile Mesudiye ilçesini birbirine bağlayan yolda yer yer 5 metre yüksekliğe ulaşan kar, Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizleniyor.

5 metrelik karda zorlu kış mesaisi VİDEO

Karın yüksekliğinin 5 metreye ulaştığını gören vatandaşlar, fotoğraf çektirerek anı yakalıyor.

Ordu'da kar kalınlığı 5 metreyi buldu FOTO GALERİ

KAR AÇMA ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Ordu’nun Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası’nda sürdürülen kar açma çalışmaları havadan görüntülendi. 5 metreyi bulan karda ekipler, tabiatın bütün zorluğuna karşın karla kapalı yolları açıyor.

5 metrelik karda zorlu kış mesaisi

Ordu'da 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda belediye ekiplerinin özverili çalışmalarıyla kar açma çalışmaları sürüyor.

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